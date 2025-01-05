Курская АЭС? Россияне назвали "цели" нового наступления ВСУ, что известно о станции (карта)

Командование Сил обороны Украины не комментирует ситуацию

В воскресенье, 5 января, Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России. Бои идут за населенные пункты Бердин и Большое Солдатское, однако российские Telegram-каналы сообщают, что целью ВСУ якобы является захват Курской атомной электростанции.

Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко. Также по данным некоторых российских Telegram-пабликов, населенный пункт Теткино в Глушковском районе якобы близок к захвату украинской армией.

В то же время отдельные российские Telegram-каналы сообщают, что Курская АЭС — не основной удар Сил обороны Украины.

Что известно о Курской АЭС

Станция находится в городе Курчатов, что в 40 км от Курска. До границы с Украиной от атомной станции — около 70 км.

От населенного пункта Суджа, который контролируют ВСУ, до Курской АЭС — около 80 км.

Станция была построена в конце 1960-х, ее начали эксплуатировать в 1970-х годах: ее строили по тому же плану, что и Чернобыльскую, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке.

В 2021 году был выведен из эксплуатации 1-й энергоблок Курской АЭС, в 2024 году — 2-й. В 2033 и 2035 годах собираются прекратить работу 3-й и 4-й блок, соответственно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска тоже пошли в наступление в Курской области.