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Війна не закінчиться, але Росія матиме проблеми: нардеп дав прогноз на 2025 рік

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 31 грудня 2024, 19:19
ЗСУ

Нардеп зі стриманим оптимізмом дивиться у майбутнє

Наступного року в Україні може відбутися повна заміна уряду, проте не буде виборів. Також у 2025-му не закінчиться війна.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram-каналі. Згідно з його прогнозом, відбудеться кілька важливих подій в економіці, політиці та реформах.

"Це прогноз — НЕ інсайд, НЕ заява, НЕ те що обовʼязково станеться. Сорі, я не Нострадамус, тому вірити чи ні, це ваш особистий вибір". — написав він.

У питаннях фінансів Желєзняк очікує, що:

  • буде прогрес щодо використання 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ на відновлення України;
  • в Україні не буде подальшого підвищення податків;
  • США не виділятимуть макрофінансову підтримку українського бюджету, окрім гранту G7. Однак Україна все ж таки зможе отримати від партнерів 38-40 млрд доларів;
  • США та союзники обвалять ціни на нафту;
  • Росія почне по-справжньому відчувати перші проблеми з економікою.

Щодо політичного прогнозу, то тут нардеп очікує, що:

  • війна не закінчиться;
  • виборів не буде;
  • відбудеться конфлікт між парламентом та Офісом президента;
  • парламентська коаліція продовжуватиме втрачати людей, але їх доберуть за рахунок залучення інших нардепів;
  • відбудеться повна заміна уряду, включаючи прем’єра;
  • адміністрація Дональда Трампа ближче до літа повністю підтримає Україну;
  • Конгрес США проголосує за новий пакет допомоги Україні, але лише військовий.

У плані реформ:

  • буде реформовано АРМА, а також намітиться перезавантаження Податкового, Фінансового моніторингу та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • віртуальні активи будуть легалізовані;
  • Міненерго та Енергоатом отримають нових керівників;
  • Україна виконає "дорожню карту" на вступ до ЄС наступного року;

Також Желєзняк прогнозує, що у світі з’явиться перший AGI, тобто "сильний штучний інтелект".

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.

Теги:
#Україна #Прогноз #Ярослав Железняк