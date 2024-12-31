Війна не закінчиться, але Росія матиме проблеми: нардеп дав прогноз на 2025 рік
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Нардеп зі стриманим оптимізмом дивиться у майбутнє
Наступного року в Україні може відбутися повна заміна уряду, проте не буде виборів. Також у 2025-му не закінчиться війна.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram-каналі. Згідно з його прогнозом, відбудеться кілька важливих подій в економіці, політиці та реформах.
"Це прогноз — НЕ інсайд, НЕ заява, НЕ те що обовʼязково станеться. Сорі, я не Нострадамус, тому вірити чи ні, це ваш особистий вибір". — написав він.
У питаннях фінансів Желєзняк очікує, що:
- буде прогрес щодо використання 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ на відновлення України;
- в Україні не буде подальшого підвищення податків;
- США не виділятимуть макрофінансову підтримку українського бюджету, окрім гранту G7. Однак Україна все ж таки зможе отримати від партнерів 38-40 млрд доларів;
- США та союзники обвалять ціни на нафту;
- Росія почне по-справжньому відчувати перші проблеми з економікою.
Щодо політичного прогнозу, то тут нардеп очікує, що:
- війна не закінчиться;
- виборів не буде;
- відбудеться конфлікт між парламентом та Офісом президента;
- парламентська коаліція продовжуватиме втрачати людей, але їх доберуть за рахунок залучення інших нардепів;
- відбудеться повна заміна уряду, включаючи прем’єра;
- адміністрація Дональда Трампа ближче до літа повністю підтримає Україну;
- Конгрес США проголосує за новий пакет допомоги Україні, але лише військовий.
У плані реформ:
- буде реформовано АРМА, а також намітиться перезавантаження Податкового, Фінансового моніторингу та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку;
- віртуальні активи будуть легалізовані;
- Міненерго та Енергоатом отримають нових керівників;
- Україна виконає "дорожню карту" на вступ до ЄС наступного року;
Також Желєзняк прогнозує, що у світі з’явиться перший AGI, тобто "сильний штучний інтелект".
Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.