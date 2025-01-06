"Кто угодно, но не дурак": Зеленский о страхах и целях Путина
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Он уничтожит все вокруг, а если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО – Путин уничтожит Европу
Президент Владимир Зеленский считает, что целью Владимира Путина является рассорить его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский президент стремится завершить оккупацию территории Украины.
Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. По словам Зеленского, Путин боится Дональда Трампа.
"Он (Путин — ред.) боится сегодня Трампа. И как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. Он этого не хочет, но он даст пас возможности Путина, потому что в башке у Путина — рассорить меня с Трампом. В башке у Путина закончить оккупацию нашей территории. Это все в его больной голове, я абсолютно в этом уверен. Поэтому не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну", — сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что Трамп "не приходит на всю жизнь", а только на свой президентский срок.
"Скажем, он пришел на 4 года, а на 5-й год Путин пришел с войной. Трампу будет легче, что при нем войны не было, а после него Украину уничтожили? Почему уничтожили?", — спрашивается президент Украины.
Он говорит, что Путин кто угодно, но не дурак. Ведь, как сказал Зеленский, он подготовится, знает все ошибки, понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения и пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и очень большая армия.
"И вы думаете, что после такого унижения он вернется и будет бороться только с Украиной? Он уничтожит все вокруг. А если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО — Путин уничтожит Европу", — подытожил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману об украинском видении справедливого мира, о причинах российской агрессии и готовности сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
- В первые дни полномасштабной войны Зеленский разговаривал с Лукашенко, тот извинялся за соучастие Беларуси в войне: "Он говорил, что это не я. Мол, с моей территории пускали ракеты, и пускал Путин. Это его слова".
- Зеленский об инаугурации Трампа: "Я не могу приехать, если президент Трамп меня не пригласит. Это некрасиво. Я знаю, что лидеров не приглашают отдельно, но я знаю лидеров, которые захотят и приедут. Я такой человек в гости без приглашения не могу ".
- Президент — о наложении санкций на Россию после начала полномасштабного вторжения: "Я заблаговременно просил их о санкциях, то есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, если он придет, если он пройдет через границу, если начнет убивать, то тогда. Ну это ху*ня, извините".
- Ответ Зеленского на заявление Фридмана по поводу компромисса: "Он на свободе после всех убийств. И никто в мире не способен его поставить на место и посадить в тюрьму. Ты считаешь, это маленький компромисс? Никто не простит, это невозможно простить".
- Переговоры с Россией возможны только после встречи с президентом США Трампом. Зеленский заявил, что Трамп может остановить Путина, потому что тот "его боится".
- Северная Корея может отправить на войну против Украины еще 30-40 тысяч солдат и даже 500 тысяч, заявил Зеленский. По его словам, на войне уже убиты или ранены 3800 солдат КНДР.
- "Возьмите 300 миллиардов замороженных российских активов. Мы их заберем. Возьмем деньги, которые нужны для нашего внутреннего производства и будем покупать все оружие у США. Нам не нужны подарки от США".
Ранее "Телеграф" писал, сколько раз Зеленский выругался во время подкаста с Фридманом.