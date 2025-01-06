"Кто угодно, но не дурак": Зеленский о страхах и целях Путина

Он уничтожит все вокруг, а если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО – Путин уничтожит Европу

Президент Владимир Зеленский считает, что целью Владимира Путина является рассорить его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский президент стремится завершить оккупацию территории Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. По словам Зеленского, Путин боится Дональда Трампа.

"Он (Путин — ред.) боится сегодня Трампа. И как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. Он этого не хочет, но он даст пас возможности Путина, потому что в башке у Путина — рассорить меня с Трампом. В башке у Путина закончить оккупацию нашей территории. Это все в его больной голове, я абсолютно в этом уверен. Поэтому не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Трамп "не приходит на всю жизнь", а только на свой президентский срок.

"Скажем, он пришел на 4 года, а на 5-й год Путин пришел с войной. Трампу будет легче, что при нем войны не было, а после него Украину уничтожили? Почему уничтожили?", — спрашивается президент Украины.

Он говорит, что Путин кто угодно, но не дурак. Ведь, как сказал Зеленский, он подготовится, знает все ошибки, понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения и пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и очень большая армия.

"И вы думаете, что после такого унижения он вернется и будет бороться только с Украиной? Он уничтожит все вокруг. А если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО — Путин уничтожит Европу", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману об украинском видении справедливого мира, о причинах российской агрессии и готовности сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

В первые дни полномасштабной войны Зеленский разговаривал с Лукашенко, тот извинялся за соучастие Беларуси в войне: "Он говорил, что это не я. Мол, с моей территории пускали ракеты, и пускал Путин. Это его слова".

Зеленский об инаугурации Трампа: "Я не могу приехать, если президент Трамп меня не пригласит. Это некрасиво. Я знаю, что лидеров не приглашают отдельно, но я знаю лидеров, которые захотят и приедут. Я такой человек в гости без приглашения не могу ".

Президент — о наложении санкций на Россию после начала полномасштабного вторжения: "Я заблаговременно просил их о санкциях, то есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, если он придет, если он пройдет через границу, если начнет убивать, то тогда. Ну это ху*ня, извините".

Ответ Зеленского на заявление Фридмана по поводу компромисса: "Он на свободе после всех убийств. И никто в мире не способен его поставить на место и посадить в тюрьму. Ты считаешь, это маленький компромисс? Никто не простит, это невозможно простить".

Переговоры с Россией возможны только после встречи с президентом США Трампом. Зеленский заявил, что Трамп может остановить Путина, потому что тот "его боится".

Северная Корея может отправить на войну против Украины еще 30-40 тысяч солдат и даже 500 тысяч, заявил Зеленский. По его словам, на войне уже убиты или ранены 3800 солдат КНДР.

"Возьмите 300 миллиардов замороженных российских активов. Мы их заберем. Возьмем деньги, которые нужны для нашего внутреннего производства и будем покупать все оружие у США. Нам не нужны подарки от США".

Ранее "Телеграф" писал, сколько раз Зеленский выругался во время подкаста с Фридманом.