Пам’ятник терористу коштував мільйони: як виглядає могила ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

31 серпня був "обнулений" помічник окупації Донбасу

Рівно сім років тому загинув внаслідок вибуху у ресторані зрадник України Олександр Захарченко. Колабораціоніст, голова псевдоформування "ДНР" був похований у могилі на відшибі цвинтаря.

На життя військового злочинця робили замах кілька разів, проте ліквідувати його вдалося 31 серпня 2018 року. Інцидент стався у донецькому кафе "Сєпар", де внаслідок вибуху Захарченко отримав черепно-мозкову травму голови, від якої й помер.

Вибух стався за допомогою безоболонкового вибухового пристрою, розміщеного над входом до будівлі. Разом із ватажком "ДНР" загинув і його охоронець. Бойовики звинуватили у загибелі їхнього лідера "українських диверсантів", однак у СБУ заявили, що усунення колабораціоніста могло бути організовано кимось із керівництва псевдореспубліки чи самої Росії.

"Сєпар" вибухнув

Де поховано Захарченка і як виглядає могила

Сепаратиста поховали на цвинтарі "Донецьке море" у Донецьку, при цьому місце поховання Захарченка знаходиться на відшибі цвинтаря. Український блогер Денис Казанський зазначив у соцмережах, що зазвичай у таких місцях ховають безпритульних, а один із користувачів нагадав, що раніше на цій ділянці знаходилося звалище.

Пізніше на ділянці із похованням з’явився меморіал — скульптура терориста у повний зріст, з альтанкою та гранітною плитою. Повідомлялося, що на створення такого пам’ятника росіяни витратили 22 мільйони рублів (понад 11 млн грн).

