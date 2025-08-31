Рус

Пам’ятник терористу коштував мільйони: як виглядає могила ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександра Захарченка поховали у Донецьку Новина оновлена 31 серпня 2025, 16:45
Олександра Захарченка поховали у Донецьку. Фото Колаж "Телеграфу"

31 серпня був "обнулений" помічник окупації Донбасу

Рівно сім років тому загинув внаслідок вибуху у ресторані зрадник України Олександр Захарченко. Колабораціоніст, голова псевдоформування "ДНР" був похований у могилі на відшибі цвинтаря.

На життя військового злочинця робили замах кілька разів, проте ліквідувати його вдалося 31 серпня 2018 року. Інцидент стався у донецькому кафе "Сєпар", де внаслідок вибуху Захарченко отримав черепно-мозкову травму голови, від якої й помер.

Вибух стався за допомогою безоболонкового вибухового пристрою, розміщеного над входом до будівлі. Разом із ватажком "ДНР" загинув і його охоронець. Бойовики звинуватили у загибелі їхнього лідера "українських диверсантів", однак у СБУ заявили, що усунення колабораціоніста могло бути організовано кимось із керівництва псевдореспубліки чи самої Росії.

кафе де вбили захарченка
"Сєпар" вибухнув

Де поховано Захарченка і як виглядає могила

Сепаратиста поховали на цвинтарі "Донецьке море" у Донецьку, при цьому місце поховання Захарченка знаходиться на відшибі цвинтаря. Український блогер Денис Казанський зазначив у соцмережах, що зазвичай у таких місцях ховають безпритульних, а один із користувачів нагадав, що раніше на цій ділянці знаходилося звалище.

могила захарченка Олександра
захарченко могила у днр

Пізніше на ділянці із похованням з’явився меморіал — скульптура терориста у повний зріст, з альтанкою та гранітною плитою. Повідомлялося, що на створення такого пам’ятника росіяни витратили 22 мільйони рублів (понад 11 млн грн).

Олександр Захарченко могила
захарченко пам’ятник на могилі
захарченко бойовик днр могила

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові було вбито українського політика Андрія Парубія. За попередніми даними, у чинного члена Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР вистрілили вісім разів, він помер до приїзду поліції. У мережі з'явилось відео вбивства політика невідомим чоловіком.

Теги:
#Донецьк #Могила #Олександр Захарченко #ДНР