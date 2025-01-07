"Торецк в огне": как сейчас выглядит город с высоты после тактики выжженной земли россиян (видео)
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Торецк показали с высоты
Город Торецк Бахмутского района Донецкой области остается одной из горячих точек на военной карте Украины. Россияне за годы превратили его в руины, уничтожая все на своем пути. Сейчас это место бетонных развалин.
На официальной странице в Facebook бригады "Хищник" Патрульной полиции Нацполиции Украины показали, как сейчас выглядит город. Там опубликовали видео, на котором виден Торецк с высоты птичьего полета.
"Торецк в огне. Российская армия использует привычную для себя тактику – "выжженной земли". Враг усиливает штурмы", — говорится в подписи под видео.
На кадрах видно, что от Торецка буквально ничего не осталось. Можно заметить лишь разрушенные многоэтажки, пожары и дым над городом.
Торецк в декабре 2024
В конце прошлого года воины 42-й бригады показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк.
"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек… А вот уже на декабрь 2024 года — около полутора тысячи местных отказываются выезжать из когда-то славного города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей", — говорилось в сообщении.
Торецк в ноябре 2024
Министр иностранных дел Андрей Сибига опубликовал фотографию, на которой показал, каким стал город Торецк.
Торецк в октябре 2024
Осенью в одном из пабликов появилось видео с высоты птичьего полета, на котором видно, как выглядит Торецк.
Что известно о Торецке
Торецк расположен на линии фронта в Донецкой области. Бои за єтот город идут с начала лета 2024 года.
По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ ИванаТимочко, захват Торецка даст возможность наступать россиянам в сторону Покровска или — Авдеевского направления, Краматорска, Славянская на усиление войска в районе Часового Яра.
7 января текущего года россияне были замечены в северных и северо-западных окрестностях Торецка. Об этом свидетельствуют данные DeepState.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении.