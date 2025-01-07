"Торецк в огне": как сейчас выглядит город с высоты после тактики выжженной земли россиян (видео)

Торецк показали с высоты

Город Торецк Бахмутского района Донецкой области остается одной из горячих точек на военной карте Украины. Россияне за годы превратили его в руины, уничтожая все на своем пути. Сейчас это место бетонных развалин.

На официальной странице в Facebook бригады "Хищник" Патрульной полиции Нацполиции Украины показали, как сейчас выглядит город. Там опубликовали видео, на котором виден Торецк с высоты птичьего полета.

"Торецк в огне. Российская армия использует привычную для себя тактику – "выжженной земли". Враг усиливает штурмы", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что от Торецка буквально ничего не осталось. Можно заметить лишь разрушенные многоэтажки, пожары и дым над городом.

Торецк в декабре 2024

В конце прошлого года воины 42-й бригады показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк.

"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек… А вот уже на декабрь 2024 года — около полутора тысячи местных отказываются выезжать из когда-то славного города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей", — говорилось в сообщении.

Торецк в ноябре 2024

Министр иностранных дел Андрей Сибига опубликовал фотографию, на которой показал, каким стал город Торецк.

Торецк в октябре 2024

Осенью в одном из пабликов появилось видео с высоты птичьего полета, на котором видно, как выглядит Торецк.

Что известно о Торецке

Торецк расположен на линии фронта в Донецкой области. Бои за єтот город идут с начала лета 2024 года.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ ИванаТимочко, захват Торецка даст возможность наступать россиянам в сторону Покровска или — Авдеевского направления, Краматорска, Славянская на усиление войска в районе Часового Яра.

7 января текущего года россияне были замечены в северных и северо-западных окрестностях Торецка. Об этом свидетельствуют данные DeepState.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении.