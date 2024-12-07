Росіяни просунулися у Торецьку та на Покровському напрямку (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1018-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 6 грудня, до 22:00, на фронті сталося 163 бойових зіткнення. Росіяни мали просування у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 6 грудня, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. За неповну добу ворог здійснив 44 штурмових і наступальних дії. Найбільшу активність росіяни проявляли в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького.

"Втрати противника за сьогодні (6 грудня, — ред.) на напрямку склали 107 військових вбитими та 172 — пораненими, українські захисники знищили БМП, п’ять автомобілів, два квадроцикли, антену управління БпЛА та мотоцикл загарбників", — поінформували у Генштабі.

Також окупанти інтенсивно атакували на Курахівському напрямку. На момент публікації зведення вони влаштували 35 атак. Бої йшли в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

На Времівському напрямку росіяни 20 разів штурмували передній край нашої оборони. Вони атакували поблизу Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

Як повідомляв "Телеграф", на думку експертів, росіяни готують масштабний наступ на Херсон. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, чи є в них сили форсувати Дніпро.