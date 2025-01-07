За кордон чи закордон. Как правильно писать по-украински

Надо запомнить простое правило

Некоторые украинцы путаются, когда правильно употреблять "за кордон" и "закордон". Грамотны оба варианта, однако употребляются в зависимости от контекста.

Разъяснение, когда какой вариант надо использовать, дал портал "Мова. ДНК нації". Итак, закордон – это другие страны, а за кордон – направление (за пределы страны, в другую страну).

Таким образом, "закордон" употребляем, когда говорим о чужеземных странах. Примеры:

"Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Е. Кротевич);

"Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар);

"Десять хвилин вони говорять про інститут, про знайомих, про закордон".

В то же время выражение "за кордон" выбираем, когда речь идет о направлении. Примеры:

"Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко);

"Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (С. Тулуб).

Когда могут быть правильными оба варианта:

Повернутися з-за кордону й повернутися з закордону (вернуться из чужой страны)

Подорожувати за кордоном (за пределами своей страны) і подорожувати закордоном (по чужим странам)

При этом, говоря о происходящем за пределами собственного государства, используется отдельное написание — "за кордоном". Пример: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинский).

Выражение "з-за кордону" используется в смысле из иностранного государства. Пример: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголов).

Раньше "Телеграф" рассказывал, что означает украинское слово "шинквас". Когда-то оно было популярно, но вышло из употребления.