За кордон чи закордон. Как правильно писать по-украински
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Надо запомнить простое правило
Некоторые украинцы путаются, когда правильно употреблять "за кордон" и "закордон". Грамотны оба варианта, однако употребляются в зависимости от контекста.
Разъяснение, когда какой вариант надо использовать, дал портал "Мова. ДНК нації". Итак, закордон – это другие страны, а за кордон – направление (за пределы страны, в другую страну).
Таким образом, "закордон" употребляем, когда говорим о чужеземных странах. Примеры:
- "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Е. Кротевич);
- "Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар);
- "Десять хвилин вони говорять про інститут, про знайомих, про закордон".
В то же время выражение "за кордон" выбираем, когда речь идет о направлении. Примеры:
- "Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко);
- "Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (С. Тулуб).
Когда могут быть правильными оба варианта:
- Повернутися з-за кордону й повернутися з закордону (вернуться из чужой страны)
- Подорожувати за кордоном (за пределами своей страны) і подорожувати закордоном (по чужим странам)
При этом, говоря о происходящем за пределами собственного государства, используется отдельное написание — "за кордоном". Пример: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинский).
Выражение "з-за кордону" используется в смысле из иностранного государства. Пример: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголов).
Раньше "Телеграф" рассказывал, что означает украинское слово "шинквас". Когда-то оно было популярно, но вышло из употребления.