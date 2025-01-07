Уровень доверия украинцев к Зеленскому стал другим: как он менялся с 2019 года

Во всех регионах Украины ситуация достаточно схожа и баланс доверия-недоверия – положительный

Уровень доверия украинского народа к президенту Владимиру Зеленскому с 2019 по 2024 год значительно снизился. Однако сейчас баланс доверия-недоверия остается положительным – +13%.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС). Отмечается, что по состоянию на декабрь 2024 года опрос показал, что 52% украинцев доверяли Зеленскому, а не доверяли – 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.

Во всех регионах Украины ситуация достаточно схожа и баланс доверия-недоверия – положительный. При этом, в западной части отношение к президенту несколько лучше (баланс доверия-недоверия +27%) и в центре (+13%). А вот ситуация с востоком и югом показатели доверия также высоки, но несколько ниже и баланс доверия-недоверия в этих регионах близок к 0 (т.е. примерно одинаковая доля доверяют и не доверяют).

В КМИС указали, что доверие президенту гораздо сильнее связано не с регионом проживания, а с уровнем оптимизма. По одной из классификаций 50% украинцев можно отнести к последовательным или скорее последовательным оптимистам, а 23% – к последовательным или скорее последовательным пессимистам.

Так, среди пессимистов 57% не доверяют президенту, а доверяют – 31%. Среди тех, кто имеет неопределенные или противоречивые взгляды на будущее Украины, 42% доверяют против 49%, которые не доверяют. Среди оптимистов 67% доверяют президенту, а 26% не доверяют ему.

Уровень доверия по годам (2019-2024)

2019 (сентябрь) — доверяли — 90%, не доверяли — 9%, не смогли определиться — 11%;

2022 (февраль) — доверяли — 37%, не доверяли — 52%, не смогли определиться — 11%;

2022 (май) — доверяли — 90%, не доверяли — 7%, не смогли определиться — 3%;

2023 (декабрь) — доверяли — 77%, не доверяли — 22%, не смогли определиться — 1%;

2024 (февраль) — доверяли — 64%, не доверяли — 35%, не смогли определиться — 1%;

2024 (май) — доверяли — 59%, не доверяли — 36%, не смогли определиться — 5%;

2024 (февраль) — доверяли — 64%, не доверяли — 35%, не смогли определиться — 1%;

2024 (сентябрь) — доверяли — 59%, не доверяли — 37%, не смогли определиться — 3%;

2024 (декабрь) — доверяли — 52%, не доверяли — 39%, не смогли определиться — 9%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2024 года социологический опрос показал, что украинцы стали меньше доверять телемарафону.