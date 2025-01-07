США незабаром анонсують новий пакет допомоги Україні: він буде "істотним" — AP

Розмір пакета поки не називається

Глава Пентагону Ллойд Остін може оголосити про пакет допомоги Україні під час поїздки до Німеччини 9 січня під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Цей пакет стане останнім для адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на двох неназваних представників міністерства оборони США. Точна сума не озвучується, але вважається, що пакет буде "суттєвим".

Видання зазначає, що в схваленому Конгресом пакеті фінансування ще залишається близько чотирьох мільярдів доларів для України, проте зрозуміло, що всю суму витратити не встигнуть. Більша частина цієї суми залишиться у розпорядженні адміністрації Дональда Трампа.

Одне з джерел повідомило, що пакет допомоги буде виділений із наявних запасів американської армії, щоб встигнути доставити більшу частину обіцяного обладнання до інавгурації Трампа.

Попередній пакет допомоги був виділений 30 грудня і становив 1,25 мільярда доларів. Представники Пентагону повідомили, що 80-90% всього обладнання вже було передано Україні.

Це засідання "Рамштайну" буде останнім для Остіна на посаді Міністра оборони США. Варто зазначити, що саме за його ініціативою ця група провела першу зустріч наприкінці квітня 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з "Рамштайном" після приходу до влади обраного президента Дональда Трампа і хто замінить США на підтримку України.