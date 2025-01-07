США вскоре анонсируют новый пакет помощи Украине: он будет "существенным" — AP

Размер пакета пока не называется

Глава Пентагона Ллойд Остин может объявить о пакете помощи Украине во время поездки в Германию 9 января во время встречи в формате "Рамштайн". Этот пакет станет последним для администрации Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей министерства обороны США. Точная сумма не озвучивается, но считается, что пакет будет "существенным".

Издание отмечает, что в одобренном Конгрессом пакете финансирования еще остается около четырех миллиардов долларов для Украины, однако понятно, что всю сумму потратить не успеют. Более половины этой суммы останется в распоряжении администрации Дональда Трампа.

Один из источников сообщил, что пакет помощи будет выделен из существующих запасов американской армии, чтобы успеть доставить большую часть обещанного оборудования до инаугурации Трампа.

Предыдущий пакет помощи был выделен 30 декабря и составил 1,25 миллиарда долларов. Представители Пентагона сообщили, что 80-90% всего оборудования уже было передано Украине.

Это заседание "Рамштайна" будет последним для Остина в должности Министра обороны США. Стоит отметить, что именно по его инициативе эта группа провела первую встречу в конце апреля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с "Рамштайном" после прихода ко власти избранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины.