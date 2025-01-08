Им позавидует любой депутат: кого чаще всего показывали по телемарафону в последнее время

Эти люди принимали участие в гостевых студиях как эксперты

В период с 30 декабря по 1 января участники телемарафона "Единые новости" приглашали депутатов в эфир 15 раз. Больше всего времени было уделено двум советникам руководителя Офиса президента.

Речь идет о Михаиле Подоляке и Сергее Лещенко. Об этом сообщает "Детектор Медиа", ссылаясь на данные мониторинга в эти дни.

Так, Подоляк за этот период побывал в эфирах каналов "Рада" и "Мы — Украина" и суммарно был в марафоне 41 минуту. А Лещенко был приглашен на "Интер" и на "Раду", в эфире которых он был 32 минуты.

Отмечается, что оба советника главы Офиса президента принимали участие в гостевых студиях как эксперты.

В целом, в эти дни в эфире телемарафона доминировали представители партии "Слуга народа" — 11 приглашений (свыше 73% всех "депутатских" студий).

Представителей фракции "Батькивщина" дважды приглашали на канал "Рада". Одного представителя депгруппы "Довіра" и одну внефракционную депутатку. В эфирах других участников были только слуги народа. В то же время в эфирах марафона не участвовали представители "Голоса" и "Европейской солидарности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп назвал огромную сумму, которую выделили на телемарафон с начала года.