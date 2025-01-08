"Дракони" української артилерії: що символізує емблема 32-ї реактивної бригади

Емблема бригади вказує на головне призначення підрозділу

Шеврони на формі українських захисників — це не просто прикраси, а важливі знаки розпізнавання. За цими символами можна дізнатися, де саме служить військовий та до якого роду військ належить.

Українська армія почала створювати нові символи для своїх підрозділів у 2014 році, і кожен з них має свою особливу історію. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що означає один із найпомітніших знаків — дракон на шевроні 32-ї реактивної артилерійської бригади.

На офіційному нарукавному знаку цього підрозділу зображено міфічну істоту — дракона, з пащі якого виривається полум'я. Цей символ має чітке обґрунтування та безпосередньо пов'язаний зі специфікою діяльності військової частини.

Емблема полку вказує на головне призначення підрозділу — роботу з реактивною артилерією. Вогонь з пащі дракона нагадує ракетні залпи. Це дуже влучне порівняння, адже саме на базі 32-ї реактивної артилерійської бригади випробовували ракетний комплекс "Нептун".

РК "Нептун"

Історія бригади почалася восени 2015 року. Спочатку це був дивізіон "Градів". Пізніше до підрозділу приєдналися військові з 27-ї артилерійської бригади Сухопутних військ. Це дозволило сформувати нові дивізіони, озброєні системами "Ураган".

Вже у березні 2016 року на полігон вперше вийшли підрозділи з "Ураганами". У серпні того ж року військові частини почали виконувати бойові завдання. З часом бригада отримала на озброєння українські реактивні системи "Буревій", а у 2024 році — вітчизняні САУ "Богдана".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Богданою" всіх потреб не перекрити. В Україні зосередились на виробленні далекобійних установок.