"Драконы" украинской артиллерии: что символизирует эмблема 32-й реактивной бригады

Эмблема бригады указывает на главное предназначение подразделения

Шевроны на форме украинских защитников – это не просто украшения, а важные знаки распознавания. По этим символам можно узнать, где именно служит военный и к какому роду войск принадлежит.

Украинская армия начала создавать новые символы для своих подразделений в 2014 году, и каждый из них имеет свою особую историю. "Телеграф" решил выяснить, что означает один из самых заметных знаков — дракон на шевроне 32-й реактивной артиллерийской бригады.

На официальном нарукавном знаке этого подраздела изображено мифическое существо — дракона, из пасти которого вырывается пламя. Этот символ имеет четкое обоснование и напрямую связан со спецификой деятельности воинской части.

Эмблема полка указывает на главное предназначение подразделения – работу с реактивной артиллерией. Огонь из пасти дракона напоминает ракетные залпы. Это очень точное сравнение, ведь именно на базе 32-й реактивной артиллерийской бригады испытывали ракетный комплекс "Нептун".

РК "Нептун"

История бригады началась осенью 2015 года. Сначала это был дивизион "Градов". Позже к подразделению присоединились военные из 27-й артиллерийской бригады Сухопутных войск. Это позволило сформировать новые дивизионы, вооруженные системами "Ураган".

Уже в марте 2016 на полигон впервые вышли подразделения с "Ураганами". В августе того же года войска начали выполнять боевые задания. Со временем бригада получила на вооружение украинские реактивные системы "Буревий", а в 2024 году — отечественные САУ "Богдана".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Богданой" всех потребностей не перекрыть. В Украине сосредоточились на выработке дальнобойных установок.