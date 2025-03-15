У ТЦК на Полтавщині двоє чоловіків в один день скалічили себе, щоб не потрапити на війну

Обоє заявили, що готові краще вбити себе, ніж бути мобілізованими

У ТЦК міста Кременчук двоє чоловіків намагалися уникнути мобілізації, скалічивши себе. Обидва випадки трапилися в один день — 14 березня.

Як повідомили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, о 15-ї години на збірному пункті 25-річний чоловік "демонстративно почав шкрябати собі руки ключами". Він зробив це, коли дізнався, що його було визнано придатним до військової служби.

Другий випадок стався о 18-й годині — 32-річний військовозобов'язаний намагався порізати собі вени склом від розбитої пляшки. Обом чоловікам першу медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії. На місце в обох випадках прибувала "швидка", медики констатували відсутність загрози для життя чоловіків.

Проте обоє заявили, що готові краще вбити себе, ніж бути мобілізованими. Через це чоловіків доправили до психіатричного відділення.

"Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як "спроба суїциду", командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу", — зазначили у ТЦК.

Там уточнили, що в обох випадках чоловіки вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби (зокрема й психіатром). Відтак вони вже вважаються мобілізованими та очікували на відправлення до навчального центру. Тому після лікування дії чоловіків правоохоронці розглядатимуть саме як військових.

"Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Відповідні повідомлення вже направлені до правоохоронних органів", — заявили в ТЦК.

Як повідомляв "Телеграф", у Харкові співробітник ТЦК використав травматичний автомат проти цивільної особи. Він зробив це у відповідь на застосування чоловіком кастета під час мобілізаційних заходів.