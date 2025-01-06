Які повістки вручатимуть українцям у січні: є три види

Не кожна повістка означає відправлення на фронт

2025 року чоловікам призовного віку в Україні продовжують вручати повістки різних видів. Кожна з них має на меті виклик громадянина в Територіальний центр комплектування.

"Телеграф" розповідає, якими бувають повістки та що в них зазначено. Зазначимо, що всього є чотири види повісток, але під час воєнного стану один із них не видається.

При цьому важливо зазначити, що далеко не кожна з цих повісток означає, що чоловіка відправлять на фронт.

Повістка для уточнення даних

Таку повістку вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Тобто йому потрібно з’явитися до ТЦК, щоб надати всі ці дані. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Ця повістка зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також обов’язково додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повісток вручають військовозобов’язаним особам, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям загрожує на ігнорування повістки у 2025 році. Зокрема, йдеться про штрафи та навіть позбавлення волі.