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Чому Путін передумав наступати на Запоріжжя: Федоров пояснив

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Іван Федоров (зліва направо) Новина оновлена 09 січня 2025, 15:46
Володимир Путін та Іван Федоров (зліва направо). Фото Колаж "Телеграфу"

Ситуація може змінитись

Лідер РФ Володимир Путін цілком міг відмовитись від планів наступати на Запоріжжя. Наразі на цьому напрямку не фіксується загроз з боку Запорізької лінії фронту.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров РБК-Україна. За його словами, цьому посприяв один з факторів.

"Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим, дякую на їх запит і відгук взаєморозуміння і роботу", — сказав Федоров.

Він наголосив, що зараз ситуація виглядає так ніби Росія не готується до наступу на Запоріжжя, проте це може змінитись через 2 чи 3 місяці.

"Ми можемо констатувати той факт, який є сьогодні. Як ми готуємось? Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону в Запорізькій області, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а і кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони", — розповів Федоров.

За його словами, наразі адміністрація області та міста робить усе для захисту Запорізької області, зокрема і бетонними конструкціями в фортифікаційних спорудах.

Нагадаємо, окрім Запоріжжя, росіяни можуть піти у наступ на ще одному південному напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувається новий наступ ЗСУ у Курській області. З'явились перші кадри атаки.

Теги:
#Україна #Запоріжжя #Володимир Путін #Війна з РФ