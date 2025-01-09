Чому Путін передумав наступати на Запоріжжя: Федоров пояснив

Ситуація може змінитись

Лідер РФ Володимир Путін цілком міг відмовитись від планів наступати на Запоріжжя. Наразі на цьому напрямку не фіксується загроз з боку Запорізької лінії фронту.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров РБК-Україна. За його словами, цьому посприяв один з факторів.

"Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим, дякую на їх запит і відгук взаєморозуміння і роботу", — сказав Федоров.

Він наголосив, що зараз ситуація виглядає так ніби Росія не готується до наступу на Запоріжжя, проте це може змінитись через 2 чи 3 місяці.

"Ми можемо констатувати той факт, який є сьогодні. Як ми готуємось? Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону в Запорізькій області, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а і кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони", — розповів Федоров.

За його словами, наразі адміністрація області та міста робить усе для захисту Запорізької області, зокрема і бетонними конструкціями в фортифікаційних спорудах.

Нагадаємо, окрім Запоріжжя, росіяни можуть піти у наступ на ще одному південному напрямку.

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