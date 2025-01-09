Росія має усі козирі на війні? Остін сказав, чи це так насправді

Якщо Росія отримає те, чого хоче, це дорого коштуватиме у майбутньому

Росія має перевагу у своєму вторгненні до України. Однак у той же час Кремль стикається з великою кількістю проблем, які ускладнюють спроби закріпити свої досягнення.

Таку думку висловив голова Пентагону Ллойд Остін в інтерв’ю Bloomberg News. За його словами, Росія наразі не повністю домінує.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. Вона має деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це дорого коштуватиме в майбутньому", — сказав Остін.

Він зазначив, що це має бути враховано у будь-якому прагненні припинення вогню, яке може здійснити адміністрація новообраного президента Дональда Трампа.

Також глава Пентагону наголосив, що Україна продовжує нарощувати свій потенціал.

Остін водночас відповів на критику з боку деяких європейських та українських чиновників, що адміністрація президента Джо Байдена не має чіткої стратегії підтримки України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію", – сказав Остін про цю стратегію. "Втрати 700 000 військових убитими та пораненими — це було б неможливо уявити три роки тому", — сказав він, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Як приклад стратегічного успіху у допомозі Україні протистояти Росії Остін навів Сирію. Через те, що російський президент Володимир Путін присвятив багато зусиль Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику Башару Асаду.

Без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії, це ставить під сумнів здатність Путіна підтримувати свої зусилля в Африці, сказав Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає американське лідерство ключовим у військовій підтримці України, яка майже три роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Newsweek поділився прогнозами щодо України.