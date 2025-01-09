Почему Путин передумал наступать на Запорожье: Федоров объяснил

Ситуация может измениться

Лидер РФ Владимир Путин вполне мог отказаться от планов наступать на Запорожье. Сейчас на этом направлении не фиксируется угроз со стороны Запорожской линии фронта.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров РБК-Украина. По его словам, этому поспособствовал один из факторов.

"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзывы, взаимопонимание и работы", — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация выглядит так, что Россия не готовится к наступлению на Запорожье, однако это может измениться через 2 или 3 месяца.

"Мы можем констатировать тот факт, который есть сегодня. Как мы готовимся? Строим совместно с военными многоэшелонированную оборону в Запорожской области, которая охватывает не только рубежи обороны непосредственно линии фронта, но и круговую оборону Орехового, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянска, Запорожья напрямую с тремя линиями обороны", — рассказал Федоров.

По его словам, в настоящее время администрация области и города делает все для защиты Запорожской области, в том числе бетонными конструкциями в фортификационных сооружениях.

Напомним, кроме Запорожья, россияне могут пойти в наступление на еще одном южном направлении.

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