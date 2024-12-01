Росія планує наступ у Запорізькій області. Військовий сказав, чи готова до цього Україна

Противник виконує свої наступальні дії щодня у світлий час доби

Російські військові планують наступ у Запорізькій області. Вони проводять накопичення живої сили, а також роблять перегрупування особового складу та техніки, продовжуючи при цьому щоденні штурмові дії піхотними групами.

Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко, пише "Суспільне". За його словами, українська сторона готова до нового сценарію.

"Вони (російські війська, — ред.) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові" — сказав Хільченко.

Він додав, що росіяни намагаються переміщати частину своїх підрозділів до Курської області. Однак робити це вони намагаються непомітно.

"Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано. Їхня держава воює все життя. Воювати вони вміють і тому роблять це максимально приховано, як їм це вдається. Але все одно ми виявляємо їхні переміщення, розуміємо, куди перекидають які підрозділи…Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації… й очікуємо їхніх активних дій на одному із напрямків (у Запорізькій області, — ред.)", — вважає командир бригади.

Російські війська щодня продовжують штурмові дії, використовуючи переважно піхотні штурмові групи без застосування техніки.

"Тобто армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо" — підсумував Хільченко.

Нагадаємо, раніше"Телеграфу" в ефірі YouTube-передачі "Зараз" розповів військовий експерт, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, чи є загроза настання для Запоріжжя.