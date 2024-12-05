Не присягав на Конституції України та не співав гімн: яким був Кравчук у день інавгурації 33 роки тому (фото)

5 грудня 1991 року відбулася інавгурація першого президента незалежної України

Леонід Кравчук – перший президент незалежної України. Його інавгурація відбулася 5 грудня 1991 року, проте вона в силу обставин обставини була не такою, як у наступних президентів країни.

"Телеграф" розповість, якою була інавгурація вже покійного першого президента незалежної України, яка відбулася 33 роки тому.

Леонід Кравчук Фото: Getty Images

Леонід Кравчук та його інавгурація

Інавгурація першого президента України Леоніда Кравчука проходила у залі Верховної Ради України 5 грудня 1991 року. Як такого сценарію цього заходу не було, його писали по суті на ходу, адже це було вперше для України, яка отримала незалежність, та її політиків.

Під час церемонії інавгурації було започатковано традицію, яка залишається й досі — президент складає присягу в парламенті, поклавши одну руку на Конституцію, а іншу на Пересопницьке Євангеліє. Однак Леонід Кравчук був тим, хто присягав на конституції радянських часів, адже нову українську Конституцію було затверджено лише 1996 року.

Гімн незалежної України на церемонії інавгурації виконував хор. На старих відеозаписах видно, що далеко не всі присутні політики підспівували "Ще не вмерла Україна". Не підспівував і сам Леонід Кравчук. Відомо також, що під час церемонії інавгурації перший президент сам одягнув собі на шию колар — орденський ланцюг із гербовими медальйонами.

Пізніше Леонід Кравчук, згадуючи свою інавгурацію в інтерв’ю, говорив журналістам, що того дня всі були зайняті роботою і думали, що і як робити. Тож після церемонії не було навіть фуршету — всі розійшлися своїми робочими місцями. А сам президент наступного дня поїхав до Біловезької пущі для ухвалення історичного документа — Біловезької угоди.

Леонід Кравчук. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила експрезидента України Кравчука. Похований на одному із найстаріших цвинтарів Києва.