Кравчук і "кравчучка": як сумка на коліщатках стала символом епохи і як з нею пов’язаний перший президент України

Така сумка-кравчучка була у 90-х чи не в кожній українській родині

Леонід Кравчук – перший президент незалежної України, який очолив країну у грудні 1991 року після розвалу Радянського союзу. Це були важкі та невизначені часи для країни, яка лише здобула незалежність, а люди виживали як могли. Невід’ємним символом тієї епохи стала сумка на коліщатках, яку пов’язували з ім’ям Леоніда Кравчука.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яке відношення до сумки-кравчучки має перший президент України Леонід Кравчук і хто її винайшов насправді.

Леонід Кравчук. Фото: Getty Images

Кравчучка — символ епохи бідності та Кравчука

Винахідником сумки-кравчучки на коліщатках став простий інженер-конструктор Олексій Сергєєв, який працював на авіаційному заводі. На початку 80-х чоловік будував будинок і через велике навантаження підірвав спину. Тоді він почав думати, як спростити собі транспортування будматеріалів, щоби не травмувати спину.

"Основна ідея — зробити візок, який збирався б і розбирався за 15 секунд і поміщався в пакет. Щоб колеса відстиковувалися і всі полички загиналися", — пізніше розповідав син винахідника кравчучки Юрій Сергєєв.

Так з’явилася сумка-кравчучка, яку винайшов Олексій Сергєєв, і яка швидко стала популярною у побуті українців тих часів, бо спрощувала переміщення товарів і речей.

Спочатку сумка випускалася під кодовою назвою "Джміль", однак у народі її почали називати кравчучкою — на честь першого президента незалежної України. Це слово стало чи не головним неологізмом незалежної України та символом цілої епохи 90-х. Сам Леонід Кравчук на "кравчучку" не ображається. Вона, мовляв, допомогла людям пережити бідність та розпочати власний бізнес.

Водночас сам творець дивовижної сумки-кравчучки Олексій Сергєєв бізнесменом та багатієм так і не став, і жодних дивідендів за свій винахід не отримав.

Винахідник кравчучки Олексій Сергєєв

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