Рус

Хижина вже розвалилася, але її хотіли врятувати: як виглядає вулиця та будинок, де народився перший президент Кравчук

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Від батьківської оселі Леоніда Кравчука практично нічого не залишилося Новина оновлена 07 січня 2025, 12:03
Від батьківської оселі Леоніда Кравчука практично нічого не залишилося. Фото Колаж "Телеграф"

Перший президент України родом із Рівненщини

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук родом із села Великий Житин неподалік обласного центру Рівного. Там колись стояв його батьківський, проте тепер у дворі залишився тільки криниця.

"Телеграф" розповість, як виглядав будинок, де виріс перший президент України Леонід Кравчук, і як зараз виглядає вулиця Шевченка у рідному селі покійного політика.

Леонід Кравчук – руїни батьківського дому

Леонід Кравчук народився у селі Великий Житин за 8 кілометрів від обласного центру Рівного. Батьківський будинок стояв на вулиці Шевченка, яка зараз активно забудовується і обростає красивими сучасними будинками. А от від будинку, де народився і виріс майбутній президент, не залишилося практично нічого.

Кравчук батьківський дім

У 2012 році журналісти gazeta.ua показали те, що залишилося від будинку, який стрімко розвалювався від часу та погоди. На архівних кадрах видно, що будинок став схожим на хижину, яка ось-ось звалиться, а у дворі видно криницю. Саме у цьому будинку колись народився та жив Леонід Кравчук.

Кравчук батьківський дім
Кравчук батьківський дім

Тоді у 2012 році у селі Великий Житин навіть хотіли створити музейний комплекс "Батьківщина першого Президента України", до якого мав увійти і батьківський дім. Однак фінансування на цю ідею у місцевих бюджетах не знайшлося. При цьому у місцевій Великожитинській школі діє музей, в якому один із стендів присвячений родині Леоніда Кравчука.

У 2022 році репортери Суспiльного побували в селі Великий Житин і виявили, що від будинку вже нічого не залишилося, а на подвір’ї видно хіба що залишки старої криниці. Місцеві жителі розповіли, що ділянка начебто належить двоюрідним сестрам Леоніда Кравчука, проте ніхто давно не навідувався і не упорядковував територію сільського двору, де колись був будинок.

Кравчук батьківський дім

А ось вулиця Шевченка, на якій колись був батьківський дім покійного президента Кравчука, судячи з гугл-карт, процвітає. На ній з’являються нові сучасні будинки та садиби. І це не дивно, адже Великий Житин приміське село за кілька кілометрів від Рівного, яке також активно забудовується та розширює свою приміську зону.

Великий Житин
Кравчук батьківський дім

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про екс-прем’єра Валерія Пустовойтенка. Це він передав Путіну ракети, якими тепер атакують Україну.

Теги:
#Леонід Кравчук #Рівненщина #батьківськи дім