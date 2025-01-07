Хижина вже розвалилася, але її хотіли врятувати: як виглядає вулиця та будинок, де народився перший президент Кравчук

Перший президент України родом із Рівненщини

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук родом із села Великий Житин неподалік обласного центру Рівного. Там колись стояв його батьківський, проте тепер у дворі залишився тільки криниця.

"Телеграф" розповість, як виглядав будинок, де виріс перший президент України Леонід Кравчук, і як зараз виглядає вулиця Шевченка у рідному селі покійного політика.

Леонід Кравчук – руїни батьківського дому

Леонід Кравчук народився у селі Великий Житин за 8 кілометрів від обласного центру Рівного. Батьківський будинок стояв на вулиці Шевченка, яка зараз активно забудовується і обростає красивими сучасними будинками. А от від будинку, де народився і виріс майбутній президент, не залишилося практично нічого.

У 2012 році журналісти gazeta.ua показали те, що залишилося від будинку, який стрімко розвалювався від часу та погоди. На архівних кадрах видно, що будинок став схожим на хижину, яка ось-ось звалиться, а у дворі видно криницю. Саме у цьому будинку колись народився та жив Леонід Кравчук.

Тоді у 2012 році у селі Великий Житин навіть хотіли створити музейний комплекс "Батьківщина першого Президента України", до якого мав увійти і батьківський дім. Однак фінансування на цю ідею у місцевих бюджетах не знайшлося. При цьому у місцевій Великожитинській школі діє музей, в якому один із стендів присвячений родині Леоніда Кравчука.

У 2022 році репортери Суспiльного побували в селі Великий Житин і виявили, що від будинку вже нічого не залишилося, а на подвір’ї видно хіба що залишки старої криниці. Місцеві жителі розповіли, що ділянка начебто належить двоюрідним сестрам Леоніда Кравчука, проте ніхто давно не навідувався і не упорядковував територію сільського двору, де колись був будинок.

А ось вулиця Шевченка, на якій колись був батьківський дім покійного президента Кравчука, судячи з гугл-карт, процвітає. На ній з’являються нові сучасні будинки та садиби. І це не дивно, адже Великий Житин приміське село за кілька кілометрів від Рівного, яке також активно забудовується та розширює свою приміську зону.

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