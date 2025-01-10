Разгружал вагоны с рыбой и позировал для памятника Щорсу: как Леонид Кравчук выглядел до президентства (фото)

Политическую карьеру Кравчук начал в 1960 году

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, от родного дома которого в селе Великий Житин остались одни руины, был выходцем из крестьянской семьи. В молодости ему, как и других студентам, приходилось тяжело, поскольку стипендии едва хватало на жизнь.

"Телеграф" решил выяснить, каким в молодости был Леонид Кравчук и чем занимался. Сегодня, 10 января 2025 года, ему исполнился бы 91 год.

Как в молодости выглядел Леонид Кравчук и чем зарабатывал на жизнь

Бывший глава государства Леонид Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин Ровенской области. В 1953 году он окончил Ровенский кооперативный техникум по специальности "Бухгалтерский учет", а в 1958 году — Киевский государственный университет по специальности "Политэкономия". В студенческие годы он познакомился с Антониной Мишуриной, которую взял в жены. Она подарила ему сына Александра.

Леонид Кравчук с женой и сыном

В молодости Кравчук был активным, имел красивое телосложение, хорошо учился и имел великолепную память. Из-за того, что он был отличником, то получал повышенную стипендию — 30 рублей, но и ее не хватало для самостоятельной жизни в столице, а на материальную помощь от матери он не рассчитывал.

Леонид Кравчук в молодости работал грузчиком на рыбокомбинате

Как и другие студенты, Леонид Кравчук начал подрабатывать. В целях выживания он работал грузчиком на рыбокомбинате, а также был натурщиком в студиях Художественного института.

В 2009 году изданию "Сегодня" Кравчук рассказал, что однажды гулял по Крещатику и к нему подошел мужчина, представившийся архитектором Лисенко и предложил попозировать для памятника. Леонид согласился и в течение двух месяцев ходил к архитектору в мастерскую как на работу, он садился на деревянного козла и позировал.

Леонид Кравчук позировал для памятника Щорсу

По словам первого президента, ему за работу натурщиком неплохо платили, он за эти деньги покупал еду и кормил половину общежития. Как оказалось, тогда он позировал для памятника Щорса, что стоял в Киеве, но тогда не знал об этом.

Леонид Кравчук с женой (слева) в молодости

Правда, историки архитектуры отметили, что натурщиков было несколько и финальную версию памятника, а именно лицо Щорса лепили с другого человека.

Леонид Кравчук с 1960 года начал политическую карьеру

После окончания Киевского института, Леонид Кравчук вступил в Компартию, где и началась его политическая деятельность. Пик его карьеры припал на 1990-й год, поскольку Кравчука назначили спикером Верховной Рады УССР XII созыва. А в 1991 году парламент провозгласил независимость Украины и в декабре Кравчук был избран президентом, он набрал 61,6% голосов.

Леонид Кравчук после окончания института вступил в Компартию

"Телеграф" писал ранее, как сумка-кравчучка стала символом эпохи и как с ней связан первый президент Украины. Такая сумка в 90-х была едва ли не в каждой украинской семье.