Коли чоловікам потрібно оновлювати документ про відстрочку

Відстрочку від мобілізації треба актуалізувати кожні 3 або 12 місяців

Певним категоріям військовозобов'язаним в Україні можна оформити відстрочку від мобілізації. Такий документ необхідно оновлювати, але після певного терміну.

Відстрочка має бути чинною протягом того терміну, який було встановлено для неї. Її потрібно актуалізовувати кожні 3 місяці та 12 місяців, як пояснили Фахівці ресурсу "Юристи.UA".

Якщо цей документ був оформлений на один квартал чи рік, то він буде актуальним протягом цього терміну і його не зможуть скасувати.

Подавати документи для оновлення відстрочки кожні три місяці потрібно лише у випадку, коли така умова була передбачена рішенням ТЦК.

Коли відстрочка дійсна

Цей документ має силу, якщо:

відображається у "Резерв+";

у паперовому військово-обліковому документі є відповідна відмітка.

Крім того, перевірити дійсність відстрочки можна у ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців у поточному році може отримати повістку від ТЦК у першу чергу. Це стосується осіб, що мають бойовий досвід або фахівців, на яких є підвищений попит в армії.