В Україні випустили марки з матюками Зеленського: ціна вражає

У соцмережах "Укрпошти" не рекламували цю марку, на відміну від інших випусків

На сайті "Укрпошти" виставили на продаж лист із марками "Будапештський меморандум — це х…я". Гендиректор компанії Ігор Смілянський запропонував її випустити після інтерв’ю президента Володимира Зеленського, у якому він розкритикував цей документ.

Марку випустили за проєктом "Власна марка", яка дає змогу будь-кому замовити власну поштову продукцію з потрібним дизайном. Ігор Смілянський назвав це "соломоновим рішенням".

"Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії", — написав він.

У соцмережах "Укрпошти" не рекламували цю марку, на відміну від інших випусків.

Придбати аркуш з марками можна за 600 гривень, кількість марок в аркуші — 9. В "Укрпошті" не уточнили, який тираж цього випуску.

Українці відреагували на це. Вони написали свою думку.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у подкасті американського журналіста Лекса Фрідмана вкотре розкритикував Будапештський меморандум, за яким Україна віддала свою ядерну зброю в обмін на обіцянки захисту від великих країн — США, Великої Британії, росії, Франції та Китаю.

Зеленський зазначив, що на початку великої війни, згідно з меморандумом, з цими країнами мали відбутися консультації щодо порушення територіальної цілісності України.

"Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та пох*р. Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам було пох*ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки", — сказав Зеленський.

Він додав, що треба "знайти тих людей, які все це придумали, і посадити в тюрму".

Раніше "Телеграф" писав, чому Зеленський дозволяє собі матюкатися останнім часом.