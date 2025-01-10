Виїзд з України для чоловіків із третьою групою інвалідності: як перетнути кордон

Документи потрібно зібрати заздалегідь

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати з України. Однак це не стосується громадян, які мають інвалідність.

Про це детальніше розповів юрист Михайло Лобунько. За його словами, як чоловіки з інвалідністю І та ІІ групи III групи мають право виїжджати за кордон під час війни, так і люди з ІІІ групою.

Для цього необхідно мати при собі документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю, зокрема:

посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку за формою №157-1/о.

Щодо супроводу, законодавство передбачає таку можливість лише для людей з інвалідністю I або II групи. Тому чоловіки з інвалідністю III групи можуть перетинати кордон самостійно , без супроводжуючих осіб.

Варто зазначити, що документи, які підтверджують інвалідність, повинні бути чинними та виданими в Україні. Документи, отримані за кордоном, потребують офіційного визнання в Україні перед використанням для перетину кордону.

Нагадуємо, що прикордонники перевіряють військово-облікові документи у всіх чоловіків, а за їх відсутності відмовляють у перетині кордону.

Якщо особу розшукує Національна поліція, прикордонники викликають поліцію для затримання та доставлення до найближчого ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, які категорії українців повинні обовʼязково підтвердити право на відстрочку від мобілізації. Автоматичне повідомлення про інвалідність до ТЦК не надходить.