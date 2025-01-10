Пасинок одного з найбагатших людей України: як виглядає і де зараз улюблений онук Леоніда Кучми

33-річний Роман одружений із дочкою авіаконструктора

Роман є сином бізнесвумен і меценатки Олени Пінчук та її першого чоловіка, колишнього народного депутата Ігоря Франчука, який у листопаді 2024 року став фігурантом справи про розкрадання 10 млн доларів на формі для ЗСУ.

У ЗМІ Роман прославився як "улюблений онук" Леоніда Кучми, а також пасинок одного із найзаможніших людей України, мільярдера Віктора Пінчука. "Телеграф" розповідає, що відомо про Романа Пінчука, як він виглядає і де перебуває зараз.

Що відомо про Романа Пінчука

Роман народився 3 квітня 1991 року (зараз йому 33 роки) і є єдиним спадкоємцем чоловічої статі у родині Кучми. Донька колишнього президента України Олена Пінчук ще виховує двох доньок від свого другого шлюбу із мільярдером Пінчуком.

Роман став відомий ще 2003 року, коли разом із дідусем записав новорічне привітання для українців. Тоді йому було лише 12 років.

Відомо, що Роман закінчив престижну британську Sevenoaks School у графстві Кент, а згодом — американський виш. Якийсь час він працював у Х’юстоні в команді трубно-колісної компанії "Інтерпайп", що належить його вітчиму Віктору Пінчуку.

Олена Пінчук із чоловіком Віктором Пінчуком і сином Романом. Фото: ТаблоID

Нині "Інтерпайп" знаходиться під керуванням бізнес-групи EastOne. Серед керівництва групи й Роман, який приєднався до EastOne у 2016 році. Передбачається, що саме тоді хлопець змінив батьківське прізвище Франчук на Пінчук, у 2023 році писав obozrevatel.

Особисте життя Романа Пінчука

2012 року Роман уперше з’явився на публіці з майбутньою дружиною Марією Гнашук.

Марія Гнашук та Роман Пінчук. Фото: ТаблоID

Як писав ТаблоID у 2012 році, її батько – Андрій Васильович Гнашук – власник приватної виробничої фірми "Секрет-сервіс", яка займається виробництвом сейфової продукції, металоконструкцій та виробництвом спортивних пілотажних літаків "Горобець".

Справа на фото – батько Марії Андрій Гнашук

Діюча сторінка дівчини є у Фейсбуці. Судячи з профілю, зараз Марія проживає у Пало-Альто, штат Каліфорнія, США. Проте достеменно невідомо, чи знаходиться зараз із нею Роман, який має бізнес як у США, так і в Україні.

Роман Пінчук із Марією Гнашук. Фото: facebook.com/maria.gnashuk.7

Востаннє Марія викладала спільне фото з онуком Кучми у соціальній мережі 26 січня 2022 року.

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