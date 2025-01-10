Галущенка звільнять з Міненергетики? Усі подробиці гучного скандалу у Раді

Нардепи реєструють постанову до Ради

У Верховній Раді ініціюють звільнення міністра енергетики Германа Галущенка після його скандальних заяв про "клерків середньої ланки" з ЄС та корупційні скандали.

Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун в Facebook. Водночас наразі на сайті Ради ще немає постанови про його звільнення. За словами нардепа Ярослава Железняка, процедуру реєстрації запустили парламентарі з різних фракцій.

Звільнення Галущенка вимагають через суперечку Совсун та міністра, яка спалахнула під час години запитань до уряду. За її словами прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має угоду з американцями щодо добудови АЕС в Хмельницькій області. Проте Совсун наголосила, що делегації Єврокомісії та посольства США в Україні просили не маніпулювати щодо цієї теми і зазначали, що вони наразі відкрито не підтримують це питання.

"Галущенко взяв слово, назвав представників Єврокомісії "клєрками середнього звєна" і заявив: "Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу"", – сказала депутатка.

Проте народна обраниця наголосила, що співпраця з посольствами – частина її роботи. Водночас вона звинуватила Галущенка у розповсюдженні брехні про готовність партнерів підтримати добудову АЕС.

У своєму дописі Совсун наголосила, коли Галущенка викликали на доповідь до парламенту щодо корупції, він так і не з'явився. Тому така поведінка стає ще однією причиною для його звільнення, але після доповіді.

Додамо, що з посиланням на стенограму засідання Верховної Ради УП пише, Галущенко сказав: "А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Серед причин, згідно з якими слід звільнити Галущенка з посади міністра, Ярослав Железняк виділяє:

системна корупція в енергетиці

ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва"

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів

відверта брехня та маніпуляції

абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

"Я також закликаю колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка. Номер в СЕДО — 8109 (картка документа 1779275)", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно на засідання Ради прийшов нардеп Микола Тищенко, який наразі перебуває під домашнім арештом.