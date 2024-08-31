Скільки магазинів "АТБ" працює в Україні: як на них вплинули відключення світла

Більшість магазинів оснащені своїми генераторами

Магазини мережі "АТБ" продовжують роботу навіть під час вимкнення світла. На даний час в Україні працює 1233 магазини, з яких 1219 оснащені дизельними електростанціями (ДЕС).

Про це торгова мережа повідомила у відповіді на запит "Телеграфа". Зазначається, що "АТБ" також має у своєму розпорядженні 16 одиниць пересувних генераторних станцій, які можуть забезпечити енергією магазини, які не мають своїх ДЕС.

"Отже, при відключеннях світла магазини АТБ продовжують роботу, але з обмеженнями щодо включення деякого обладнання. Холодильне обладнання та морозильні камери не відключаються", — йдеться у повідомленні.

У мережі відзначають, що попри відключення, асортимент мережі залишається незмінним, крім кількох магазинів, де скоротилася разова покупка клієнтів. В "АТБ" пояснюють це тим, що люди почали робити менші запаси їжі вдома через відключення світла.

"По таким групам товару як м’ясо, молочка, охолоджена риба, торти для максимального збереження свіжості товару ми працюємо без перехідного залишку на складах", — зазначають у мережі.

Нагадаємо, в "АТБ" також розповіли, що щомісяця витрачають на роботу генераторів через постійні відключення світла.