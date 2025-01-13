Армия РФ могла продвинуться на трех направлениях. Как сейчас выглядит линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1055-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 12 января, на фронте произошло 124 боевых столкновения. Россияне продвинулись в Донецкой области.

По данным портала DeepState, российская армия продвинулась в Часовом Яру (Краматорское направление), Торецке (Торецкое направление), Янтарном, Нововасильевке (Покровское направление). Также у россиян есть продвижение возле Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного (тоже Покровское направление).

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 22:00 12 января, больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении. Там россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

"Противник несет значительные потери — сегодня (12 января, — ред.) на этом направлении было обезврежено 376 оккупантов, 184 из них — безвозвратно. Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, повреждены две пушки противника", — добавили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинцев. Он наступал возле населенных пунктов Копанки, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении на момент выхода сводки было зафиксировано 14 боестолкновений. Бои шли около Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

Как сообщал "Телеграф", по данным аналитического обзора издания Forbes, впервые с начала полномасштабной войны Украина имеет преимущество над Россией в боевых танках. Аналитики назвали причину.