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Дочь Фарион требует 15 млн компенсации. Все подробности заседания суда по убийству языковеда

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Дело убийства Ирины Фарион Новость обновлена 13 января 2025, 12:51
Дело убийства Ирины Фарион. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мать подозреваемого пришла на заседание с подругами в футболках с изображением сына

Во время очередного заседания по делу убийства языковеда Ирины Фарион в Шевченковском районном суде дочь языковеда настаивает на компенсации в 15 млн грн, а мать подозреваемого Вячеслава Зинченко надеется на оправдание сына.

Об этом сообщает "Эспрессо.Запад". Отмечается, что в заседании принимают участие обвиняемый Зинченко, который будет находиться в СИЗО до 4 марта 2025 года, и его адвокаты – Игорь Сулима и Юрий Немировский.

Также в суд прибыла дочь Ирины Фарион София Особа и адвокат пострадавшей Наталья Романник.

В ходе общения с корреспондентами Зинченко ответил, что не согласится в случае получения пожизненного заключения на обмен и переправку в РФ. В то же время, его мать, которая пришла с подругами в футболках с изображением парня, заявила, что видела сон и верит — сына выпустят.

Дочь Фарион требует 15 млн грн моральной компенсации

София Особа и адвокат Наталья Романник подали гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 15 миллионов гривен от обвиняемого в убийстве. Коллегия судов приобщила исковое заявление дочери Фарион к делу.

На вопрос журналистов София Особа заявила, что эти средства она потратит не на собственные нужды, а отдаст ВСУ, в частности, бригаде, где воевал ее покойный муж.

В то же время адвокат Зинченко просит усилить защиту подозреваемого и хотя бы предоставить ему шлем при перевозке в автозаке и переводе в зал суда.

Напомним, что дело Вячеслава Зинченко в конце 2024 года было переквалифицировано и ему грозит пожизненное лишение свободы. В начале 2025 года подсудимому продлили срок содержания под стражей без права залога до 4 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Фарион дал в суде громкое обещание отцу с улыбкой на лице.

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#Суд #Ирина Фарион #Вячеслав Зинченко