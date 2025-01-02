"Бандеризації" більше не буде: донька Фаріон вигадала, що буде замість цього

Це має стати метою життя свідомих українців, каже Семчишин

У перший день нового року, 1 січня 2025 року, у Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон. На честь відомої мовознавиці, викладачки, громадської діячки назвали колишню вулицю Технічну. Вона розташована неподалік Львівської політехніки, де Ірина Фаріон багато років працювала.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин зробила важливу промову. Про це вона казала на відкритті вулиці на честь мовознавиці.

"Бандеризація" країни стане тепер, знаєте чим, "фаріонізацією" країни. Бо це має стати метою життя свідомих українців, які готові боротися за свою націю", — сказала Софія Семчишин.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Потім лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає. Окрім цього, Суліма сказав, що доньці вбитої Ірини Фаріон, яка у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного, загрожує карна справа.