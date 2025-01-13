По цене приличного автомобиля. За котят редкой породы в Украине просят 150 тысяч гривен (фото)

Котята выглядят как миниатюрные домашние тигры

В Украине в последнее время пользуются популярностью кошки экзотических пород. Например, ранее мы писали, что в Киеве продают породистого кота почти за 3 тысячи долларов. Сейчас в Одессе продают котят породы Тойгер.

Об этом стало известно из объявления на популярной украинской онлайн-платформе. В переводе с английского языка название данной породы означает "игрушечный тигр". Впервые они появились в Америке в конце 80-х годов прошлого века.

Котята данной породы выглядят как миниатюрные домашние тигры.

Как отмечается в объявлении, эти котята любят быть в центре внимания, компанейские, отличная порода для семей с детьми, хорошо ладят с собаками и другими кошками. Можно питать сухим кормом или натуральными продуктами. Котенок получает все вакцины, чип, ветеринарный паспорт, родословную TICA (The International Cat Association, Международная ассоциация кошек — Ред.), и будет стерилизован.

Котенка можно купить за три тысячи пятьсот долларов, что в переводе на гривны равняется сто пятьдесят тысяч гривен.

Что еще известно о данной породе кошек

Кошки живут 16 лет и дольше. При этом следует помнить, что в связи с тем, что это "свежая" порода, на данном этапе невозможно четко определить, какие генетические заболевания могут появиться у них.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают собаку с необычной окраской по цене машины.