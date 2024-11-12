Що відомо про "короля" київської підземки Брагінського, якого звинувачують у підтопленні метро

Місце перебування підозрюваного встановлюється

Колишньому начальнику київської підземки Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості. Його підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Він, зокрема, не створив комісії для спеціальних обстежень метрополітену. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП "Київський метрополітен", не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену", — йдеться у повідомленні.

Через службову недбалість Брагінського і сталося підтоплення в тунелях між станціями "Деміївська" та "Либідська". Тут з’явилися тріщини та порушилася цілісність гідроізоляції, а вода почала інтенсивно прибувати на колії.

Через це 8 грудня 2023 року міська влада зупинила рух на шести станціях "синьої" гілки.

Експертиза встановила, що експлуатація тунелів не відповідає будівельним нормам, а збитки від недбалості чиновника з грудня 2023 року до березня 2024 року становлять понад 138 мільйонів гривень.

Від закриття ділянки метро підприємство також недоотримало майже 26 мільйонів гривень.

"Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного", — зазначили в Офісі Генпрокурора України.

Що відомо про Віктора Брагінського

Віктор Брагінський народився у березні 1983 року у Києві і зараз йому 42 роки. У 2000 році закінчив Київський ліцей № 100.

Навчався в Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України, після закінчення якої здобув спеціальність "Правознавство" та кваліфікацію "юриста".

З 2002 до 2004 року навчався у Військовому інституті КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Здобув звання молодшого лейтенанта юстиції. Знаходиться у запасі першого розряду.

З 2011 по 2013 рік навчався у Національному транспортному університеті. Набув спеціальності "Економіка підприємництва" та кваліфікацію "економіста".

З 2011 до 2014 року був аспірантом кафедри економічної політики Національної академії держуправління. Захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата наук з держуправління.

Він розпочав свою кар’єру у 18 років як техніка-доглядача у ЖБК "Україна", після чого був заступником директора ТОВ "Спецодяг України".

З 2005 року він обіймав різні посади від помічника до директора у групі компаній "Нафтогаз", після чого був на топ посадах в "Укрпромграніті", "Укрінтеравтосервіс", ДП "Бердянський морський торговельний порт" та київській обласній дирекції "Укрпошти".

Влітку 2014 року Брагінського було призначено начальником КП "Київський метрополітен". З 1 грудня 2020 року – депутат Київради ІХ скликання від партії "Удар".

Однією з найголовніших обіцянок на посаді голови столичної підземки було будівництво метро на Виноградар, які розпочалися лише на початку 2019 року і потім були зупинені.

Скандальне розслідування BIHUS.Info та звільнення

Віктор Брагінський майже десять років очолював столичну підземку. Після розслідування BIHUS.Info, у якому журналісти розглянули дороге майно близьких Брагінського.

Журналісти розібрали декларації чиновника, порахували нове майно його рідних та з’ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за космічними цінами, не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов’язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену .

ЗМІ зробили висновок, що за десяток років правління у столичній підземці Брагінський та його близькі могли збагатитися на мільйони доларів.

Протягом кількох годин після публікації розслідування, з’явилася емоційна реакція на нього мера Києва Віталія Кличка. "Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Або не чинитиме опір і сам напише заяву на звільнення. Далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні", — сказав тоді очільник Києва.

Віктор Брагінський добровільно написав заяву про звільнення наступного дня після розслідування. Він також склав мандат депутата від фракції "Удар" та залишив Київську міську раду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наприкінці 2023 року київську підземку почало затоплювати, внаслідок чого закрили частину станцій метро. У лютому 2024 стало відомо, що шість станцій "синьої гілки" могли повністю піти під воду. Під загрозою перебували як закриті станції, так і продовжують функціонувати.