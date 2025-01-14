Оминайте ці слова. ТОП-10 найпоширеніших росіянізмів в українській мові

Перевірте, чи використовуєте їх ви

Спілкуючись українською люди можуть використовувати кальку та росіянізми, що псує чистоту вимови. Найпоширенішою калькою є не тільки творог чи пододіяльник.

"Телеграф" розповість про десять популярних слів, які більшість вживає не правильно.

Почнемо зі слова творог, якого насправді в українській мові не має. Правильно казати кисломолочний сир або просто сир, адже творог — російське слово. Проте, аби уникнути непорозумінь, говорячи про інші сири, треба уточнювати, які саме. Тобто твердий сир, плавлений чи кисломолочний.

Захована калька і в назві квітів, так, в українській немає незабудок. Ці маленькі квіти правильно називати квіти люби мене, незабудь-мене, люби-мене-не-покинь, павині вічка, жабині очка, жаб’ячі очка.

Щодо одягу та назв окремих елементів — в український немає перчаток чи варєжок. Взимку, щоб не мерзли руки люди одягають рукавиці.

Ще одним поширеним висловом є опт та розница, яких в українській немає. Українською правильно казати гурт, до прикладу: гуртова торгівля, гуртовий продаж, гуртівня (а не оптовий магазин), гуртом і вроздріб, гуртова ціна. А розницу потрібно заміняти словам вроздріб або нарізно.

Слово бред, який молодь часто використовує, — росіянізм, і в українській має кілька милозвучних відповідників — маячня, марення, бридня.

Також в українській немає пододіяльника, адже чохол на ковдру має назву підковдра. Крім того, у різних за академічним рівнем джерелах трапляються пропозиції від підукривала до наковдри й наковдреника.

Ще одним поширеним висловом є "Я простив", тобто захворів. Але так говорити не можна. В українській мові є слово простигнути — означає захворіти на застуду або отримати застуду через переохолодження.

Якщо захворів, то потрібно лікувати хворобу, а не лічити. В українській мові лічити має контекст рахувати.

Не правильно переписуватися з друзями в інтернеті. Адже слово переписка в українській мові означає дію переписувати/переписати. Тобто правильно казати листуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно називати намерзання льоду.