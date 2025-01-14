Обходите эти слова. ТОП-10 самых распространенных россиянизмов в украинском языке

Проверьте, используете ли их вы

Общаясь на украинском, люди могут использовать кальку и русизмы, что портит чистоту произношения. Самая распространенная калька — не только творог или пододеяльник.

"Телеграф" расскажет о десяти популярных словах, которые большинство употребляет не правильно.

Начнем со слова творог, которого на самом деле в украинском языке нет. Правильно говорить кисломолочний сир или просто сир, ведь творог – русское слово. Однако во избежание недоразумений, говоря о других сырах, нужно уточнять, какие именно. То есть твердий сир, плавлений или кисломолочний.

Спрятана калька и в названии цветов, так, в украинском нет незабудок. Эти маленькие цветы правильно называть квіти люби мене, незабудь-мене, люби-мене-не-покинь, павині вічка, жабині очка, жаб’ячі очка.

Относительно одежды и названий отдельных элементов — в украинском нет перчаток или варежок. Зимой, чтобы не мерзли руки, люди одевают рукавиці.

Еще одним распространенным выражением является опт и разница, которых в украинском нет. На украинском правильно говорить гурт, к примеру: гуртова торгівля, гуртовий продаж, гуртівня (а не оптовий магазин), гуртом и вроздріб, гуртова ціна. А розницу нужно заменять словам вроздріб или нарізно.

Слово бред, которое молодежь часто использует, — российское, и в украинском имеет несколько благозвучных соответствий — маячня, марення, бридня.

Также в украинском нет пододеяльника, ведь чехол на одеяло называется підковдра. Кроме того, в разных по академическому уровню источниках встречаются предложения от підукривала до наковдри и наковдреника.

Еще одним распространенным изречением является "Я простыл", то есть заболел. Но так говорить нельзя. В украинском языке есть слово простигнути — значит заболеть простудой или получить простуду из-за переохлаждения.

Если заболел, то нужно лікувати болезнь, а не лічити. В украинском языке лічити имеет контекст считать.

Не правильно переписуватися с друзьями в интернете. Слово переписка в украинском языке означает действие переписывать/переписать. То есть правильно говорить листуватися.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно называть намерзание льда.