Пам'ятник у повний зріст, подіум та особливий символ: як виглядає могила модельєра Вороніна

Чоловік став одним із найвідоміших модельєрів в Україні

Михайло Воронін — відомий український дизайнер, який заснував власну однойменну торгову марку, а також низку підприємств, які займалися пошиттям чоловічого одягу. Чоловік помер від раку у 2012 році. Модельєр відзначився пошиттям одягу для багатьох знаменитостей, зокрема й для оперного співака Володимира Гришка.

"Телеграф" розповість про діяльність дизайнера і де його поховали.

Біографія Михайла Вороніна

Майбутній дизайнер народився у 1938 році у Києві. З підліткового віку мріяв шити одяг. Певний час працював закрійником чоловічого верхнього одягу. А вищу освіту здобув у Київському технологічному інституті легкої промисловості.

У радянські часи Воронін також працював на трикотажній фабриці у столиці. А у 1985 році став керувати фірмою "Мода і час". Незабаром Михайло влаштував перший авторський показ в Голлівуді, на якому презентував 30 костюмів. Згодом показав свої роботи у представництві ООН у Австрії.

Михайло Воронін у зрілому віці, фото з мережі

У 1991 році заснував власну компанію "Михайло Воронін — Відень — Париж". Вона передбачала, зокрема, філії у Австрії та Франції. Модельєр став автором жилетно-макетного способу пошиття чоловічого одягу без примірок.

Михайло Воронін показує свій винахід, фото з мережі

Загалом одяг Вороніна демонстрували у понад 60 країнах у період з 1964 по 1998 роки. Його речі купували люди по всьому світу, зокрема у 20 країнах. Серед замовників були як українські, так і закордонні співаки, політики та інші публічні особистості. Наприклад, Олександр Пономарьов, Володимир Гришко, Роман Віктюк, Потап, Алессандро Сафіна, Сильвестр Сталлоне та інші.

Михайло Воронін в останні роки життя, фото з мережі

Вороніна також внесли до Книги рекордів Гіннеса. Він встановив світовий рекорд — пошив смокінг 500-го розміру, заввишки як триповерховий будинок, а також об'ємну краватку-метелик і зробив величезний манекен.

Модельєр має звання академіка технічних наук і нагороджений різними високими відзнаками: орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, "Жива легенда", Святого Станіслава, "Суспільне признання", медаллю "Золота зірка", званням "Легенда моди".

Могила Михайла Вороніна

Михайло Воронін помер у 2012 році від онкологічного захворювання у 73. З ним попрощалися у приміщенні Київського міського будинку вчителя. На похорон прийшли рідні близькі, друзі модельєра, зокрема були Михайло Поплавський, Павло Зібров, Володимир Гришко, Світлана та Віталій Білоножки, Дмитро Гордон та інші. А от колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, для яких Воронін шив одяг, не прийшли віддати йому шану.

Так виглядала труна з покійним модельєром, фото "Факти"

Вороніна поховали на Байковому кладовищі у Києві. На могилі модельєра встановили величезний пам'ятник. Він передбачає фігуру Вороніна, оточену чорно-білою аркою у вигляді у вигляді краватки-метелика. Це нагадує про світовий рекорд дизайнера, адже він пошив гігантську краватку. Зверху об'ємними буквами відтворили назву бренду модельєра.

Такий вигляд має поховання модельєра, світлина "Київ фото"

Михайлу Вороніну встановили великий пам'ятник, світлина "Київ фото"

Пам'ятник Михайлу Вороніну оточений аркою, світлина "Київ фото"

Пам'ятник розміщений на великому постаменті у вигляді подіуму, на якому можна побачити іменну зірку Вороніна. Також на могилу періодично приносять живі квіти.

Іменна зірка Михайлу Вороніну, світлина "Київ фото"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила телеведучого 2000-х Ігоря Пелиха. Чоловік трагічно загинув у ДТП.