Памятник во весь рост, подиум и особый символ: как выглядит могила модельера Воронина

Мужчина стал одним из самых известных модельеров в Украине

Михаил Воронин – известный украинский дизайнер, который основал собственную одноименную торговую марку, а также ряд предприятий, занимавшихся пошивом мужской одежды. Мужчина скончался от рака в 2012 году. Модельер отметился пошивом одежды для многих знаменитостей, в том числе и для оперного певца Владимира Гришко.

"Телеграф" расскажет о деятельности дизайнера и где его похоронили.

Биография Михаила Воронина

Будущий дизайнер родился в 1938 году в Киеве. С подросткового возраста мечтал шить одежду. Некоторое время работал закройщиком мужской верхней одежды. А высшее образование получил в Киевском технологическом институте легкой промышленности.

В советское время Воронин также работал на трикотажной фабрике в столице. А в 1985 году стал управлять фирмой "Мода и время". Вскоре Михаил устроил первый авторский показ в Голливуде, где презентовал 30 костюмов. Затем показал свои работы в представительстве ООН в Австрии.

Михаил Воронин в зрелом возрасте, фото из сети

В 1991 году основал собственную компанию "Михаил Воронин — Вена — Париж". Она предполагала, в частности, филиалы в Австрии и Франции. Модельер стал автором жилетно-макетного способа пошива мужской одежды без примерок.

Михаил Воронин показывает свое изобретение, фото из сети

В целом одежду Воронина демонстрировали более чем в 60 странах в период с 1964 по 1998 годы. Его вещи покупали люди по всему миру, в том числе в 20 странах. Среди заказчиков были как украинские, так и зарубежные певцы, политики и другие общественные личности. К примеру, Александр Пономарев, Владимир Гришко, Роман Виктюк, Потап, Алессандро Сафина, Сильвестр Сталлоне и другие.

Михаил Воронин в последние годы жизни, фото из сети

Воронина также внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Он установил мировой рекорд — пошил смокинг 500-го размера, высотой как трехэтажный дом, а также обьемный галстук-бабочку и сделал гигантский манекен.

Модельер имеет звание академика технических наук и награжден различными отличиями: орденами "За заслуги" III степени, "Живая легенда", Святого Станислава, "Общественное признание", медалью "Золотая звезда", званием "Легенда моды".

Могила Михаила Воронина

Михаил Воронин умер в 2012 году от онкологического заболевания в 73. С ним простились в помещении Киевского городского дома учителя. На похороны пришли родные, близкие, друзья модельера, в том числе Михаил Поплавский, Павел Зибров, Владимир Гришко, Светлана и Виталий Белоножки, Дмитрий Гордон и другие. А вот бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, для которых Воронин шил одежду, не пришли отдать ему честь.

Так выглядел гроб с покойным модельером, фото "Факты"

Воронина похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На могиле модельера был установлен огромный памятник. Он подразумевает фигуру Воронина, окруженную черно-белой аркой в виде галстука-бабочки. Это напоминает о мировом рекорде дизайнера, ведь он пошил гигансткий галстук. Сверху объемными буквами воспроизвели название бренда модельера.

Так выглядит захоронение модельера, фотография "Киев фото"

Михаилу Воронину установили большой памятник, фотография "Киев фото"

Памятник Михаилу Воронину окружен аркой, фотография "Киев фото"

Памятник расположен на большом постаменте в виде подиума, на котором можно увидеть именную звезду Воронина. Также на могилу периодически приносят живые цветы.

Именная звезда Михаилу Воронину, фотография "Киев фото"

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