Памятник во весь рост, подиум и особый символ: как выглядит могила модельера Воронина
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Мужчина стал одним из самых известных модельеров в Украине
Михаил Воронин – известный украинский дизайнер, который основал собственную одноименную торговую марку, а также ряд предприятий, занимавшихся пошивом мужской одежды. Мужчина скончался от рака в 2012 году. Модельер отметился пошивом одежды для многих знаменитостей, в том числе и для оперного певца Владимира Гришко.
"Телеграф" расскажет о деятельности дизайнера и где его похоронили.
Биография Михаила Воронина
Будущий дизайнер родился в 1938 году в Киеве. С подросткового возраста мечтал шить одежду. Некоторое время работал закройщиком мужской верхней одежды. А высшее образование получил в Киевском технологическом институте легкой промышленности.
В советское время Воронин также работал на трикотажной фабрике в столице. А в 1985 году стал управлять фирмой "Мода и время". Вскоре Михаил устроил первый авторский показ в Голливуде, где презентовал 30 костюмов. Затем показал свои работы в представительстве ООН в Австрии.
В 1991 году основал собственную компанию "Михаил Воронин — Вена — Париж". Она предполагала, в частности, филиалы в Австрии и Франции. Модельер стал автором жилетно-макетного способа пошива мужской одежды без примерок.
В целом одежду Воронина демонстрировали более чем в 60 странах в период с 1964 по 1998 годы. Его вещи покупали люди по всему миру, в том числе в 20 странах. Среди заказчиков были как украинские, так и зарубежные певцы, политики и другие общественные личности. К примеру, Александр Пономарев, Владимир Гришко, Роман Виктюк, Потап, Алессандро Сафина, Сильвестр Сталлоне и другие.
Воронина также внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Он установил мировой рекорд — пошил смокинг 500-го размера, высотой как трехэтажный дом, а также обьемный галстук-бабочку и сделал гигантский манекен.
Модельер имеет звание академика технических наук и награжден различными отличиями: орденами "За заслуги" III степени, "Живая легенда", Святого Станислава, "Общественное признание", медалью "Золотая звезда", званием "Легенда моды".
Могила Михаила Воронина
Михаил Воронин умер в 2012 году от онкологического заболевания в 73. С ним простились в помещении Киевского городского дома учителя. На похороны пришли родные, близкие, друзья модельера, в том числе Михаил Поплавский, Павел Зибров, Владимир Гришко, Светлана и Виталий Белоножки, Дмитрий Гордон и другие. А вот бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, для которых Воронин шил одежду, не пришли отдать ему честь.
Воронина похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На могиле модельера был установлен огромный памятник. Он подразумевает фигуру Воронина, окруженную черно-белой аркой в виде галстука-бабочки. Это напоминает о мировом рекорде дизайнера, ведь он пошил гигансткий галстук. Сверху объемными буквами воспроизвели название бренда модельера.
Памятник расположен на большом постаменте в виде подиума, на котором можно увидеть именную звезду Воронина. Также на могилу периодически приносят живые цветы.
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