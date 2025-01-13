Трагічно загинув у аварії: як виглядає могила зірки 2000-х Ігоря Пелиха
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Чоловік був обличчям рейтингових шоу на ТБ
Ігор Пелих був популярним ведучим на українському телебаченні у 2000-х роках. Його успішними програмами були "Галопом по Європах", "Таксі", "Не всі вдома". Утім, чоловік трагічно загинув у ДТП у 2009 році. Його син захищає Україну від окупантів.
"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра Ігоря Пелиха на телебаченні, і який вигляд має його могила.
Біографія Ігоря Пелиха
Ігор Пелих народився у 1974 році у Тернополі. Навчався в училищі сфери послуг і туризму. Певний час займався у молодіжному самодіяльному товаристві, влаштовував музичний фестиваль "Нівроку" у Тернополі та грав у рок-гурті Nameless.
Пізніше Пелих почав працювати у Тернопільській телерадіокомпанії, де вів музичну програму "Веселий Роджер". Згодом перейшов на першу у місті FM-станцію "Радіо "Тернопіль". Після цього Ігор перебрався до Києва, де став ді-джеєм на "Радіо Столиці".
З 1999 року Пелих почав працювати на "1+1", де спільно з Олександрою Лозинською вів розважальний проєкт "Не всі вдома". Колега потім стала дружиною телеведучого. У той період Ігор вирішив здобути вищу освіту, тож вступив у Київський університет імені Шевченка, де навчався на журналіста.
У 2000 році Пелих влаштувався адміністратором сайту ICTV. Згодом Ігор став ведучим туристичної програми "Галопом по Європах". За концепцією Пелих зі співведучим шукали на вулицях міст охочих поїхати на відпочинок у той же день. Також Ігор вів проєкти "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".
Пелих активно підтримував Помаранчеву революцію та висловлював незгоду з редакційною політикою ICTV у ті часи. Пізніше створив студію "Роги і копита продакшн". У 2008 році Пелих працював ведучим "ДСП-шоу" на радіо "Europa Plus".
Могила Ігоря Пелиха
Телеведучий загинув у ДТП у Києві. Це сталося на проспекті Берестейському. Водій авто Honda Accord врізався в інший транспортний засіб, унаслідок чого той вилетів у дерево і перекинувся. Пелих загинув на місці. Трагедія сталась у 2009, коли телеведучому було 35 років.
Винуватець спершу втік з місця трагедії, а потім сам прийшов у поліцію. Його засудили до 9 років позбавлення волі та призначили 2 мільйони гривень відшкодування, яке він повинен був сплатити рідним загиблого. У чоловіка залишилось троє дітей та дружина.
З Пелихом попрощалися в приміщенні телеканалу ICTV. Туди прийшли рідні, друзі, колеги та прихильники Ігоря. А поховали телеведучого на Байковому кладовищі. Пелиху встановили пам'ятник з каменю у формі хреста. На ньому викарбували дату народження і смерті, ім'я і прізвище чоловіка. Також знизу можна побачити невеликий портрет телеведучого. Його періодично оновлюють.
А у Тернополі у 2011 році Пелиху відкрили незвичний меморіальний об'єкт. Його створили у вигляді телевізора, а натиснувши на екран можна переглянути відео за участі Пелиха. Також пам'ятник супроводжується записом: "У цьому будинку у 1996-1997 році на станції "Радіо Тернопіль" працював, жив, їв, спав, курив, дотепно гомонів, весело гудів і вар’ював Ігор Пелих".
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає місце загибелі Кузьми Скрябіна. Воно розташоване в Дніпропетровській області.