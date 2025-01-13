Трагічно загинув у аварії: як виглядає могила зірки 2000-х Ігоря Пелиха

Чоловік був обличчям рейтингових шоу на ТБ

Ігор Пелих був популярним ведучим на українському телебаченні у 2000-х роках. Його успішними програмами були "Галопом по Європах", "Таксі", "Не всі вдома". Утім, чоловік трагічно загинув у ДТП у 2009 році. Його син захищає Україну від окупантів.

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра Ігоря Пелиха на телебаченні, і який вигляд має його могила.

Біографія Ігоря Пелиха

Ігор Пелих народився у 1974 році у Тернополі. Навчався в училищі сфери послуг і туризму. Певний час займався у молодіжному самодіяльному товаристві, влаштовував музичний фестиваль "Нівроку" у Тернополі та грав у рок-гурті Nameless.

Пізніше Пелих почав працювати у Тернопільській телерадіокомпанії, де вів музичну програму "Веселий Роджер". Згодом перейшов на першу у місті FM-станцію "Радіо "Тернопіль". Після цього Ігор перебрався до Києва, де став ді-джеєм на "Радіо Столиці".

Ігор Пелих у роки своєї кар'єри, фото з мережі

З 1999 року Пелих почав працювати на "1+1", де спільно з Олександрою Лозинською вів розважальний проєкт "Не всі вдома". Колега потім стала дружиною телеведучого. У той період Ігор вирішив здобути вищу освіту, тож вступив у Київський університет імені Шевченка, де навчався на журналіста.

У 2000 році Пелих влаштувався адміністратором сайту ICTV. Згодом Ігор став ведучим туристичної програми "Галопом по Європах". За концепцією Пелих зі співведучим шукали на вулицях міст охочих поїхати на відпочинок у той же день. Також Ігор вів проєкти "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".

Ігор Пелих у автівці, фото з мережі

Пелих активно підтримував Помаранчеву революцію та висловлював незгоду з редакційною політикою ICTV у ті часи. Пізніше створив студію "Роги і копита продакшн". У 2008 році Пелих працював ведучим "ДСП-шоу" на радіо "Europa Plus".

Ігор Пелих в останні роки життя

Могила Ігоря Пелиха

Телеведучий загинув у ДТП у Києві. Це сталося на проспекті Берестейському. Водій авто Honda Accord врізався в інший транспортний засіб, унаслідок чого той вилетів у дерево і перекинувся. Пелих загинув на місці. Трагедія сталась у 2009, коли телеведучому було 35 років.

Кадр з місця ДТП, де загинув Ігор Пелих

Винуватець спершу втік з місця трагедії, а потім сам прийшов у поліцію. Його засудили до 9 років позбавлення волі та призначили 2 мільйони гривень відшкодування, яке він повинен був сплатити рідним загиблого. У чоловіка залишилось троє дітей та дружина.

З Пелихом попрощалися в приміщенні телеканалу ICTV. Туди прийшли рідні, друзі, колеги та прихильники Ігоря. А поховали телеведучого на Байковому кладовищі. Пелиху встановили пам'ятник з каменю у формі хреста. На ньому викарбували дату народження і смерті, ім'я і прізвище чоловіка. Також знизу можна побачити невеликий портрет телеведучого. Його періодично оновлюють.

На похороні Пелиха було багато людей

Люди несли на могилу Пелиха живі квіти

Такий вигляд має могила Ігоря Пелиха

Пам'ятник Ігорю Пелиху на його могилі

А у Тернополі у 2011 році Пелиху відкрили незвичний меморіальний об'єкт. Його створили у вигляді телевізора, а натиснувши на екран можна переглянути відео за участі Пелиха. Також пам'ятник супроводжується записом: "У цьому будинку у 1996-1997 році на станції "Радіо Тернопіль" працював, жив, їв, спав, курив, дотепно гомонів, весело гудів і вар’ював Ігор Пелих".

Цікавий пам'ятник Ігорю Пелиху у рідному Тернополі

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