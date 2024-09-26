Чи можна оформити відстрочку від призову, якщо родич зник безвісти на війні: юрист назвала нюанс

У будь-якому випадку право є, однак існують труднощі

За українським законодавством громадяни, в яких близький родич зник безвісти під час виконання військового обов'язку, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак ситуація є неоднозначною та має правові суперечки.

Згідно із Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", особа, яка зникла у зв'язку з воєнними діями або збройним конфліктом, набуває статусу зниклої безвісти з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Як пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко, це означає, що навіть без рішення суду рідні такої особи можуть вважати її зниклою за особливих обставин , і цей статус має юридичну вагу.

За словами юристки, на практиці виникають складнощі. Кабінет Міністрів у Постанові №560 встановлює норму, яка передбачає, що для отримання відстрочки від призову необхідно мати рішення суду про визнання особи зниклою безвісти. Тобто без цього рішення відстрочка не може бути оформлена, навіть якщо особу вже внесено до Єдиного реєстру.

Оскільки процес судового розгляду щодо визнання особи безвісти зниклою може затягуватися на місяці, багато родин опиняються у юридичному "вакуумі".

Адвокатка наголошує, що відсутність рішення суду не позбавляє права на відстрочку.

"Надання особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до цього Закону не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому законодавством", — підкреслює Тарасенко.

Нагадуємо, що законодавство України не встановлює обмежень на кількість мобілізованих з однієї родини. Тобто, мобілізувати можуть, наприклад, двох рідних братів або батька і сина, якщо вони обидва за висновками ВЛК придатні до служби та не мають підстав для відстрочки.

У першу чергу до лав Збройних Сил України призивають осіб із досвідом військової служби або участі в бойових діях. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки, а також сини чи дочки, які досягли повноліття.

Проте закон передбачає кілька важливих винятків.

Раніше "Телеграф" писав, які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні. Одночасно декілька родичів не можуть отримати відстрочку.