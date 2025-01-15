Большинство ракет во время атаки летели на западные области. Почему Стрый на Львовщине не дает покоя россиянам (обновлено)

Он удален от Львова на 60 км

Утром в среду, 15 января, россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Большинство ракет они направили на западные регионы, в частности под ударом был город Стрый Львовской области, давно не дающий покоя врагу.

В сети показали карту ориентировочного маршрута воздушных целей во время атаки РФ в среду. Видно, что основное "внимание" россияне уделили именно западу Украины.

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Стрыйском и Дрогобычском районах. По его словам, обошлось, к счастью, без пострадавших, но с разрушениями.

Следует отметить, что российская армия регулярно атакует Стрый. Этот город, в котором проживает около 60 тысяч человек, расположен приблизительно в 60 километрах от Львова. Россияне пытаются поразить его, ведь в Стрые есть сразу несколько "интересных" для врага объектов. В городе расположен аэродром. Также в Стрые есть ТЭЦ и нефтебаза. Кроме того, в Стрые находится стратегическое подземное газохранилище.

Львовщина – несомненный регион-рекордсмен на карте украинских подземных газохранилищ. Там расположены сразу четыре ПХГ: Дашавское, Опарское, Угерское и Бильче-Волыцко-Угерское – крупнейшее хранилище газа не только Украины, но и всей Европы.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк пояснил, что россияне пытались поразить газохранилище на западе Украины. Враг хочет продемонстрировать своему народу картинку, как "горит наше газохранилище", добавил он. Однако ему не удастся этого сделать, так как газохранилище находится глубоко под землей.

"Были в течение прошлого года прецеденты, когда ракета "Кинжал" попадала, и она не взрывалась даже. Она на 10 метров в землю зарывалась, наши службы доставали… Находящееся сверху оборудование частично может быть повреждено, но оно стратегического значения абсолютно не имеет для нашей газотранспортной системы и мы сможем отбирать газ из наших газохранилищ, несмотря на незначительные повреждения оборудования", — пояснил нардеп.

Как сообщал "Телеграф", перед этим россияне атаковали Стрый 13 декабря. Также город находился под ударом в марте 2024 года.