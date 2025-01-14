Зеленський відреагував на розмови про скорочення фахівців у Повітряних Силах

Голова держави підтвердив заяву Генерального штабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заборонив переведення гостродефіцитних фахівців з Повітряних сил до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 14 січня. Він підтвердив нещодавню заяву Генерального штабу і Командування Повітряних сил Збройних сил України про те, що фахівці інженерно-авіаційної служби, які займаються обслуговуванням літаків, не будуть переводитися до піхотних підрозділів.

Те саме стосується фахівців, які займаються забезпеченням не лише авіації, а й протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп тощо.

"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", — заявив Зеленський.

Що передувало словам Зеленського

Наприкінці 2024 року народний депутат України Мар'яна Безугла заявила, що частину військовослужбовців з Повітряних сил переводять в піхотні підрозділи. Тимчасово виконуючий обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив це, але водночас заявив, що Безугла намагається маніпулювати суспільством.

14 січня 2025 року Генеральний штаб і Командування Повітряних сил ЗСУ заявили, що не планують займатися переведенням вузькопрофільних гостродефіцитних фахівців з авіації в піхоту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом заборонив переведення медиків до піхотних підрозділів ЗСУ.