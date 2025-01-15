Зеленский приехал в Варшаву с рабочим визитом: с кем проведет встречу (обновляется)

У президента запланировано несколько встреч

В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом. В Варшаве у него запланирована встреча с премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда". По его словам, у Зеленского также запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой.

Кроме того, позже состоится встреча с украинской общиной и пройдут другие мероприятия.

Ранее Дональд Туск говорили, что политики планируют обсудить сразу несколько важных тем, в том числе, тему эксгумации жертв Волынской трагедии. По словам премьер-министра Польши, страну интересует, как выполняются решения по эксгумации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал визит Зеленского в Польшу. Он отметил, что основными темами станут: война, орудие, санкции, история, ослабление русской энергетики как инструмента финансирования войны.

"Слабый Путин и сильная Европа нужны всем". — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приезжал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.