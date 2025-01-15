Зрізав із пальця полеглого бійця обручку: співробітнику моргу висунули підозру

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 7 років

Співробітник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, який незаконно зняв з тіла загиблого військового Едуарда Рошка перед похороном обручку, отримав підозру. Сама ж прикраса раніше була знайдена в ломбарді.

Про це повідомили у прес-службі Житомирської обласної прокуратури. Розслідування по цій справі триває.

За даними слідства, співробітник однієї з філій Житомирського обласного бюро СМЕ, готуючи тіло загиблого військового до передачі рідним для проведення чину поховання, зрізав із його руки золоте кільце. Після цього зловмисник вирушив у місто Малин і здав там у лобмард крадену прикрасу. За обручку він отримав 3900 гривень.

Під час похорону вдова загиблого воїна помітила, що на руці її чоловіка немає обручки. Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців та написала заяву відразу ж після церемонії поховання.

Кільце вдалося виявити в ломбарді — ювелірний виріб вилучено і буде повернено вдові військовослужбовця.

Фігуранта справи підозрюють у нарузі над тілом загиблого військовослужбовця, звчиненої з корисливих мотивів. Йому може загрожувати ув’язнення терміном до 7 років.

Розслідування по цій справі триває.

Що відомо про те, що сталося в Малині

Нагадаємо, що інцидент трапився в самий день похорону, коли сім'я полеглого в бою танкіста помітила, що обручка, яка перебувала на пальці героя, зникла. На пальці, де мала бути прикраса, залишився слід — характерне вдавлення від каблучки. Ба більше, на шкірі були сліди, схожі на подряпини чи порізи.

Вдова та побратими полеглого воїна були шоковані тим, що сталося, і вже після похорону написали заяву в поліцію.

Відомо, що випадки крадіжок прикрас із тіл у Малинському морзі траплялися й раніше.

Дружина військовослужбовця, яка також служить в армії, зазначала, що обручка була для неї важливим символом їхнього кохання. Тому жінка від початку наполягала на тому, щоб чоловіка поховали з нею. Однак Едуарду довелося провести в останню путь без кільця.

Акт прийому-передачі тіла (останків) загиблого захисника України з моргу Сум

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