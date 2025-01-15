Срезал с пальца павшего бойца обручальное кольцо: сотруднику морга предъявили подозрение

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет

Сотрудник одного из филиалов Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, который незаконно снял с тела погибшего военного Эдуарда Рошка перед похоронами обручальное кольцо, получил подозрение. Само же украшение ранее было найдено в ломбарде.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры. Расследование по данному делу продолжается.

По данным следствия, сотрудник одного из филиалов Житомирского областного бюро СМЭ готовя тело погибшего военного к передаче родным для проведения чина захоронения, срезал с его руки золотое кольцо. После этого злоумышленник отправился в город Малин и сдал там в лобмард краденое украшение. За кольцо он получил 3900 гривен.

Во время похорон вдова павшего воина заметила, что на руке ее мужа нет обручального кольца. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям и написала заявление сразу же после церемонии погребения.

Кольцо удалось обнаружить в ломбарде — ювелирное изделие изъято и будет возвращено вдове военнослужащего.

Фигуранта дела подозревают в надругательстве над телом погибшего военнослужащего, совершенного из корыстных побуждений. Ему может грозить тюремное заключение на срок до 7 лет.

Расследование по данному делу продолжается.

Что известно о произошедшем в Малине

Напомним, что инцидент произошел в самый день похорон, когда семья павшего в бою танкиста заметила, что обручальное кольцо, находившееся на пальце героя, исчезло. На пальце, где должно было быть украшение, остался след — характерное вдавливание от кольца. Более того, на коже были следы, похожие на царапины или порезы.

Вдова и побратимы павшего воина были в шоке от произошедшего и уже после похорон написали заявление в полицию.

Известно, что случаи краж украшений из тел в Малинском морге происходили и раньше.

Жена военнослужащего, которая также служит в армии, отмечала, что кольцо было для нее важным символом их любви. Поэтому женщина изначально настаивала на том, чтобы мужчину похоронили с ним. Однако Эдуарду пришлось провести в последний путь без него.

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