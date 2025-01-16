В ГСЧС опровергли фейк о мобилизации работников

В ведомстве просят проверять информацию

Почти весь личный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям забронирован. Информацию о мобилизации спасателей ложная.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В ведомстве отметили, что 90% личного состава ГСЧС забронировано.

В преддверии СМИ начали распространять информацию о том, что якобы 50% спасателей будут мобилизованы после 28 февраля. В это время истекает срок их бронирования, который необходимо обновлять.

Что говорят в ГСЧС

В ведомстве отметили, что 90% личного состава ГСЧС забронировано. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) забронированы полным составом.

"В очередной раз просим пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре 2024 года в Украине вступил в силу Закон №4087-I относительно военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ). У них появилась возможность добровольно возвратиться в службу без уголовной ответственности.