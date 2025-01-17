Українська Атлантида: історія Зеленого Клину на Далекому Сході від розквіту до занепаду

Далекий Схід приховує унікальну сторінку української історії – територію, де протягом XIX століття сформувалася потужна українська громада

Зелений Клин, відомий також як Зелена Україна або Закитайщина, — це історична українська територія, розташовувалася на узбережжі Тихого океану. Вона охоплювала частини Амурської області, Єврейської автономної області, Приморського краю та південної частини Хабаровського краю Російської Федерації.

Ця область стала домівкою для значної кількості українців, які переселилися сюди в XIX столітті. Вона також була свідком їхньої боротьби за автономію, культурну ідентичність та виживання під тиском історичних подій.

Історичний контекст

Перші українські переселенці почали прибувати до Зеленого Клину в середині XIX століття, коли російський уряд активно заохочував селян з центральних і західних губерній імперії переселятися на Далекий Схід. У 1860-х роках було засновано перші українські села, такі як Троїцьке та Новотроїцьке. За даними перепису 1926 року, в Зеленому Клині проживало близько 309 тисяч українців, що становило 25% населення регіону.

Політична організація

У період після Жовтневої революції 1917 року українці Зеленого Клину активно прагнули створити власну автономію. Вони сформували Крайову раду та ухвалили конституцію, що проголошувала їхнє право на самовизначення. У 1918 році на Другому Всеукраїнському з'їзді Далекого Сходу було прийнято рішення про приєднання до Української Народної Республіки.

У цей період українці активно співпрацювали з іншими етнічними групами, які також прагнули автономії. Це призвело до створення різноманітних коаліцій та рухів, які боролися за права національних меншин у складі Російської імперії.

Знищення та репресії

Однак з приходом більшовиків у 1920-х роках український рух у Зеленому Клині зазнав серйозних репресій. У жовтні-листопаді 1922 року більшовики ліквідували Далекосхідну республіку та всі українські організації. Це призвело до масових депортацій та русифікації українського населення, що суттєво зменшило його чисельність.

Після ліквідації автономії почалася активна русифікація регіону. Українська мова та культура були витіснені з публічного життя, а українські школи закривалися. Це суттєво зменшило чисельність українського населення та призвело до асиміляції.

Сучасний стан

Сьогодні українська громада в Зеленому Клині значно скоротилася. За оцінками, нині залишилося лише кілька тисяч українців. Проте питання про культурну ідентичність та історичну пам'ять залишається актуальним серед місцевих жителів.

Зелений Клин є яскравим прикладом історії української діаспори на Далекому Сході, яка пережила численні зміни протягом останніх ста років. Сьогодні ця територія залишається важливою частиною української історії та культури.

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