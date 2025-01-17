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Украинская Атлантида: история Зеленого Клина на Дальнем Востоке от расцвета до упадка

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Украинцы на Делаком Востоке
Украинцы на Делаком Востоке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дальний Восток скрывает уникальную страницу украинской истории – территорию, где в течение XIX века сформировалось мощное украинское общество

Зеленый Клин, известный также как Зеленая Украина или Закитайщина, — это историческая украинская территория, расположенная на побережье Тихого океана. Она обхватывала части Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края и южной части Хабаровского края русской Федерации.

Эта область стала домом для большого количества украинцев, переселившихся сюда в XIX веке. Она была также свидетелем их борьбы за автономию, культурную идентичность и выживание под давлением исторических событий.

Исторический контекст

Первые украинские переселенцы начали прибывать в Зеленый Клин в середине XIX века, когда российское правительство активно поощряло крестьян из центральных и западных губерний империи переселяться на Дальний Восток. В 1860-х годах были основаны первые украинские села, такие как Троицкое и Новотроицкое. По данным переписи 1926 года, в Зеленом Клине проживало около 309 тысяч украинцев, что составило 25% населения региона.

Политическая организация

В период после Октябрьской революции 1917 украинцы Зеленого Клина активно стремились создать собственную автономию. Они сформировали Краевой совет и приняли конституцию, провозглашавшую их право на самоопределение. В 1918 г. на Втором Всеукраинском съезде Дальнего Востока было принято решение о присоединении к Украинской Народной Республике.

В этот период украинцы активно сотрудничали с другими этническими группами, которые также стремились к автономии. Это привело к созданию различных коалиций и движений, боровшихся за права национальных меньшинств в Российской империи.

Уничтожение и репрессии

Однако с приходом большевиков в 1920-х годах украинское движение в Зеленом Клине испытало серьезные репрессии. В октябре-ноябре 1922 года большевики ликвидировали Дальневосточную республику и все украинские организации. Это привело к массовым депортациям и русификации украинского населения, что существенно снизило его численность.

После ликвидации автономии началась активная русификация региона. Украинский язык и культура были вытеснены из публичной жизни, а украинские школы закрывались.

Современная ситуация

Сегодня украинское общество в Зеленом Клине значительно сократилось. По оценкам, сейчас осталось всего несколько тысяч украинцев. Однако вопрос о культурной идентичности и исторической памяти остается актуальным среди местных жителей.

Зеленый Клин — яркий пример истории украинской диаспоры на Дальнем Востоке, которая пережила многочисленные изменения в течение последних ста лет. Сегодня эта территория остается важной частью украинской истории и культуры.

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