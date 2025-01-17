Рибка-клоун з "У пошуках Немо" коштує недешево і має родича за 4,5 тисячі грн (фото, відео)

Якщо в акваріум запустити двох рибок-клоунів одночасно — вони створять пару

Не тільки породи собак стають відомими та популярними через свою появу на екрані. Після появи мультфільму "У пошуках Немо", увагу привернула риба-клоун, Amphiprion ocellaris.

Ця акваріумна риба вирізняється яскравим оранжево-чорно-білим забарвленням. Щоб отримати такого "Немо" в акваріум потрібно викласти щонайменше 1300 грн. Вартість рибок цього виду іноді доходить до 2 тисяч грн.

Має риба-клоун й родича свого виду, однак із рідкісним чорно-білим забарвленням. Такий вид називається Amphiprion ocellaris Snow Storm. Вони коштують на ОЛХ 4400 грн.

Загалом в роді Amphiprion чимало строкатих представників, наприклад Amphiprion percula, або ж риба-клоун Пікассо, відома своїми особливими візерунками та яскравими кольорами. Інший вид Amphiprion mccullochi — один із рідкісних, має білі смуги на голові та яскраве забарвлення від темно-коричневого до синього або чорного. В Україні ці дві рибки наразі не продаються — їхня вартість сягає

за Amphiprion percula — 80,65 євро (3499 грн)

за Amphiprion mccullochi — 120 доларів (5050 грн).

Amphiprion percula Amphiprion mccullochi

Де живуть риби-клоуни

Довідково: ці риби живуть у мілководних лагунах і коралових рифах у тропічному Індо-Тихоокеанському регіоні, утворюючи симбіотичні стосунки з морськими анемонами, які забезпечують їм захист і місце для життя.Ці рибки здатні міняти стать, що створити найкращі умови для розмноження.

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