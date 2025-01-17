Рыбка-клоун из "В поисках Немо" стоит недешево и имеет родственника за 4,5 тысячи грн (фото, видео)
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Если в аквариум запустить двух рыбок-клоунов одновременно – они создадут пару
Не только породы собак становятся известными и популярными из-за своего появления на экране. После появления мультфильма "В поисках Немо", внимание привлекла рыба-клоун, Amphiprion ocellaris.
Эта аквариумная рыба отличается яркой оранжево-черно-белой окраской. Чтобы получить такого "Немо" в аквариум нужно выложить не менее 1300 грн. Стоимость рыбок этого вида иногда доходит до 2 тысяч грн.
Имеет рыба-клоун и родственника своего вида, однако с редкой черно-белой окраской. Такой вид называется Amphiprion ocellaris Snow Storm. Они стоят на ОЛХ 4400 грн.
Всего в роде Amphiprion немало пестрых представителей, например Amphiprion percula, или рыба-клоун Пикассо, известная своими особыми узорами и яркими цветами. Другой вид Amphiprion mccullochi — один из редких, имеет белые полосы на голове и яркую окраску от темно-коричневого до синего или черного. В Украине эти две рыбки пока не продаются — их стоимость достигает
Справочно: эти рыбы живут в мелководных лагунах и коралловых рифах в тропическом Индо-Тихоокеанском регионе, образуя симбиотические отношения с морскими анемонами, которые обеспечивают им защиту и место для жизни. Эти рыбки способны менять пол, что создает наилучшие условия для размножения.
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